Активистов независимых профсоюзов перевели в колонии
- 10.05.2023, 21:17
- 1,124
Профсоюзные лидеры были задержаны в апреле 2022 года.
Бывшего руководителя Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности — РЭП Геннадия Федынича, лидера Оршанского независимого профсоюза РЭП Василия Береснева и активиста Вацлава Орешко перевели в колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Они будут отбывать сроки в бобруйской колонии №2, могилевской колонии №15 и шкловской колонии №17 соответственно.
31 марта в Верховном суде начали рассматривать апелляционные жалобы политзаключенных. Приговор решили оставить без изменений, а жалобы – без удовлетворения.
Напомним, Федынич и Береснев получили по 9 лет колонии усиленного режима, а Орешко – 8 лет. Профсоюзные лидеры были задержаны в апреле 2022 года.