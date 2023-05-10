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Активистов независимых профсоюзов перевели в колонии

  • 10.05.2023, 21:17
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Активистов независимых профсоюзов перевели в колонии

Профсоюзные лидеры были задержаны в апреле 2022 года.

Бывшего руководителя Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности — РЭП Геннадия Федынича, лидера Оршанского независимого профсоюза РЭП Василия Береснева и активиста Вацлава Орешко перевели в колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Они будут отбывать сроки в бобруйской колонии №2, могилевской колонии №15 и шкловской колонии №17 соответственно.

31 марта в Верховном суде начали рассматривать апелляционные жалобы политзаключенных. Приговор решили оставить без изменений, а жалобы – без удовлетворения.

Напомним, Федынич и Береснев получили по 9 лет колонии усиленного режима, а Орешко – 8 лет. Профсоюзные лидеры были задержаны в апреле 2022 года.

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