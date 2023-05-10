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В НАТО рассказали о положении дел в армии России

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  • 10.05.2023, 21:24
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В НАТО рассказали о положении дел в армии России

РФ использует старые танки Т-54 и плохо подготовленных военнослужащих.

Россия на войне против Украины вынуждена использовать старые танки Т-54 и плохо подготовленных военнослужащих.

Заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра приводит Reuters.

«Война в Украине будет битвой между большим количеством плохо обученных российских войск с устаревшей техникой и небольшими украинскими силами с лучшим западным вооружением и подготовкой», - говорится в заявлении.

Бауэр отметил, что сейчас Россия разворачивает значительное количество танков Т-54 – старой модели, разработанной в годы после Второй мировой войны.

«Но проблема в том, что у них по-прежнему много Т-54. Так что с точки зрения количества это проблема», - сказал Бауэр.

Глава военного комитета НАТО сказал, что россияне вынуждены участвовать в наборе большого количества срочников. По его словам, армия РФ вынуждена мобилизовать людей в больших количествах и учит их пользоваться старой техникой.

Тем временем, украинские военные сосредоточились на качестве, используя западные системы вооружения и западную подготовку. Бауэр добавил, что разницу можно будет ощущать в ближайшие месяцы.

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