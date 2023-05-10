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Житель Ганы попал в белорусский ИВС из-за купленного паспорта

  • 10.05.2023, 21:56
Житель Ганы попал в белорусский ИВС из-за купленного паспорта

Хотел сойти за француза.

Житель африканского государства Гана хотел попасть из Беларуси в Литву по французскому паспорту, но был задержан, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

Вечером 6 мая в пункте пропуска Каменный Лог во время оформления автобуса Минск-Вильнюс иностранец предъявил французский паспорт, который вызвал сомнения у контролера. Выяснилось, что документ фальшивый.

«Иностранец пояснил, что он является гражданином Ганы, а французский паспорт купил, чтобы попасть в ЕС», — рассказали в ГПК.

«Нарушитель задержан и доставлен в изолятор временного содержания Сморгонской пограничной группы. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 100 базовых величин и депортация», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность — ограничение свободы на срок до двух лет.

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