Более 90% материковой Португалии страдает от засухи 10.05.2023, 22:02

Страна просит помощи ЕС.

Почти вся материковая часть Португалии после сухого и жаркого апреля страдает от засухи, что побудило правительство обратиться к Европейскому Союзу с просьбой помочь сельскохозяйственному сектору.

Об этом говорится в публикации Reuters.

По данным португальского метеорологического агентства IPMA, опубликованным в среду, от засухи страдает около 90% континентальной Португалии, причем сильная засуха охватила одну пятую территории страны.

Некоторые районы Португалии подверглись экстремальной засухе, которой не было в то же время в 2022 году. Больше всего пострадали северо-восточные и южные регионы, где, как ожидается, засушливые погодные условия сохранятся и в дальнейшем.

По данным IPMA, апрель 2023-го был третьим самым сухим и четвертым самым теплым за последние 92 года на материковой части Португалии.

Министр сельского хозяйства Португалии Мария до Сеу Антунеш на этом фоне заявила, что засушливая погода влияет на сельское хозяйство и водохранилища, а правительство обратилось к Еврокомиссии с просьбой решить ситуацию.

По данным Португальской конфедерации фермеров, больше всего от засухи пострадали производство зерновых и животноводство, в результате чего забой стад может стать неизбежным.

От ранней сезонной жары пострадала значительная часть Пиренейского полуострова в целом, отмечает Reuters. Засуха также охватила Испанию, где апрель оказался самым жарким и самым сухим за всю историю наблюдений.

На этом фоне Мадрид попросил у Европейского Союза средства для поддержки фермеров в условиях экстремальной засухи в сельскохозяйственных районах страны.

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