Более 90% материковой Португалии страдает от засухи
- 10.05.2023, 22:02
Страна просит помощи ЕС.
Почти вся материковая часть Португалии после сухого и жаркого апреля страдает от засухи, что побудило правительство обратиться к Европейскому Союзу с просьбой помочь сельскохозяйственному сектору.
Об этом говорится в публикации Reuters.
По данным португальского метеорологического агентства IPMA, опубликованным в среду, от засухи страдает около 90% континентальной Португалии, причем сильная засуха охватила одну пятую территории страны.
Некоторые районы Португалии подверглись экстремальной засухе, которой не было в то же время в 2022 году. Больше всего пострадали северо-восточные и южные регионы, где, как ожидается, засушливые погодные условия сохранятся и в дальнейшем.
По данным IPMA, апрель 2023-го был третьим самым сухим и четвертым самым теплым за последние 92 года на материковой части Португалии.
Министр сельского хозяйства Португалии Мария до Сеу Антунеш на этом фоне заявила, что засушливая погода влияет на сельское хозяйство и водохранилища, а правительство обратилось к Еврокомиссии с просьбой решить ситуацию.
По данным Португальской конфедерации фермеров, больше всего от засухи пострадали производство зерновых и животноводство, в результате чего забой стад может стать неизбежным.
От ранней сезонной жары пострадала значительная часть Пиренейского полуострова в целом, отмечает Reuters. Засуха также охватила Испанию, где апрель оказался самым жарким и самым сухим за всю историю наблюдений.
На этом фоне Мадрид попросил у Европейского Союза средства для поддержки фермеров в условиях экстремальной засухи в сельскохозяйственных районах страны.