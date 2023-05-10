Жителей Витебска начали вызывать на «профилактические беседы» в райисполкомы 7 10.05.2023, 22:15

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Созданы специальные группы из идеологических работников.

Жителей Витебска начали вызывать на «профилактические беседы» в райисполкомы. Созданы специальные группы из идеологических работников «в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом», сообщает vitebskspring.org.

До сих пор «неблагонадежных» в политическом смысле граждан периодически вызывали в прокуратуру, Следственный комитет или в милицию. Во время «профилактических бесед» им напоминают об их «проступках» — обычно административных правонарушениях. Также дают подписать официальное предупреждение, что их ознакомили с последствиями нарушений порядка и проведения массовых акций или распространения «экстремистских материалов». Теперь же подключились и райисполкомы.

На условиях анонимности о визите в исполком Октябрьского района Витебска правозащитникам рассказал один из осужденных за подписки на так называемые «экстремистские интернет-ресурсы». Повестку на «беседу» ему под подпись вручила почтальон. В кабинет была небольшая очередь, приглашали по одному. Трое женщин расспрашивали каждого, что случилось, и журили «за поведение», объясняли, что наказание понесено заслуженно и советовали впредь «не повторять ошибок». Длилось это 15-20 минут.

Вероятно, в исполкомах есть списки с указанием мест жительства недавно осужденных. В очереди были и те, кто отбыл «сутки», и оштрафованные за административные правонарушения.

Ответственность за игнорирование подобных вызовов не предусмотрена. Тем не менее витебляне предпочитают не обострять ситуацию, так как списки «неблагонадежных» явно поступают из милиции, и отчет о проведенных беседах, возможно, тоже пойдет в это учреждение.

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