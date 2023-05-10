В Минске зацвела сакура 1 10.05.2023, 22:39

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Фоторепортаж.

Даже те, кто пополняет фотоархив с периодичностью раз в год, не всегда могут устоять перед цветением деревьев. Возникает непреодолимая тяга снимать их с разных ракурсов, трогать, любоваться и замирать в тишине. В Японии для этого процесса даже существует специальное понятие — ханами. У нас все немного проще, но к цветению сакуры все равно принято относиться с почтением — как к большой редкости, пишет «Онлайнер».

В Минске мест, где растет сакура, всего три. Это Сендайский сквер у Музыкального театра (ул. Мясникова, 44), парк Дружбы народов (ул. Карастояновой, 5) и, конечно же, Ботанический сад (ул. Сурганова, 2в). Мы отправились во вторую точку, чтобы подсмотреть, как минчане погружаются в созерцание.

В Японии принято расстилать пледы и устраивать пикники с видом на цветущие вишневые деревья. Создают интерактивные карты, чтобы можно было ориентироваться, где сейчас идеальные условия для наблюдения. Если не успел полюбоваться деревьями у себя в городе, можно отправиться в соседний регион. У нас время наблюдения регулирует нестабильная весенняя погода. В некоторые дни порывы ветра могут сократить его до нескольких минут. Хотя именно ветреная погода считается идеальной: тогда опадающие лепестки напоминают розовой снег.

Днем в будний день в парке Дружбы народов ажиотажа нет. Кто-то приезжает сюда целенаправленно ради сакуры, но остальные прогуливаются мимо и, заинтересовавшись, подходят поближе. Без наведенной на нее камеры телефона сакура не остается ни на минуту. Сейчас деревья в самом цвету. Но для ханами осталось не так много дней: план по внедрению в жизнь красоты стоит осуществить за эту неделю.

Если именно в ближайшие дни время горящих дедлайнов, чуть позже можно будет насладиться белорусской вишней или яблонями. Много деревьев в Лошицком парке и яблоневом саду в Малиновке (ул. Рафиева). Что касается Ботанического сада, то прямо сейчас, помимо сакуры, здесь цветет магнолия, рододендроны, сливы и начинает зацветать сирень.

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