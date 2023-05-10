Белоруса осудили за то, что пел гимн Украины в караоке 1 10.05.2023, 23:03

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Вину мужчина не признал.

В начале апреля в Бресте осудили мужчину по ст. 24.23 КоАП, обвинив в том, что он, находясь в местном караоке-баре, спел гимн Украины, «чем публично выражал свои общественно-политические интересы». Об этом случае пишет «Вясна».

Вину человек не признал и объяснил, что действовал назло мужчине, который просил не петь украинские песни.

Известно, что недовольный мужчина — гражданин России. По его свидетельствам, брестчанин просил его уехать из Беларуси и пел без микрофона гимн Украины.

В результате брестчанина признали виновным в «пикетировании» и назначили ему 7 суток ареста.

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