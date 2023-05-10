В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию 3 10.05.2023, 23:41

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Лишь люди с высоким уровнем IQ справятся с головоломкой за 10 секунд.

Задачки на логику, головоломки по картинкам, задания с оптическими иллюзиями — отличный способ понять, насколько вы внимательный и наблюдательный человек. Задачки с поиском разных предметов на время помогут натренировать мозг, пишет «Главред».

С помощью головоломок вы можете раскрыть свои способности и начать воспринимать вещи иначе. У вас появится возможность обращать внимание на мелочи и замечать то, что ранее даже не бросалось вам в глаза.

Мы предлагаем вам решить сложную головоломку по картинке. Единственное, что вам нужно — это сосредоточиться и избавить свою голову от лишних мыслей. Всё ваше внимание должно быть сконцентрировано именно на этой головоломке. Тогда вы действительно удивитесь, что способны выполнить подобное.

Перед вами картинка с набором букв Е. Казалось бы, там лишь набор из одной буквы, однако это не так. Вам нужно сфокусироваться и найти там лишь одну лишнюю букву. Сразу обратите внимание на то, что они невероятно похожи между собой и визуально её не будет видно.

На поиск лишней буквы вам дается всего 10 секунд. Стоит отметить, что разобраться с этой головоломкой за это время смогут лишь люди с высоким уровнем IQ.

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