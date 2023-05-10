Годовая инфляция в США опустилась ниже 5% 10.05.2023, 23:55

Инфляция замедлилась после того, как Центробанк повысил процентные ставки.

Годовая инфляция в США в апреле замедлилась до 4,9% против 5% в марте. Это десятый месяц подряд, когда рост цен замедлился. Об этом сообщило издание (BBC https://www.bbc.com/news/business-65547974), ссылаясь на официальные данные Министерства труда США.

Падение произошло после того, как Центробанк США резко повысил процентные ставки, пытаясь контролировать инфляцию. Инфляция в США достигла пика в июне прошлого года на уровне 9,1% – наивысшего показателя с 1981 года.

Цены на жилье, бензин и подержанные автомобили подскочили с марта по апрель. Кроме того, выросла стоимость стрижек, ветеринарных визитов и услуг садоводов.

С марта прошлого года Федеральная резервная система (ФРС) США повышала процентные ставки 10 раз, доведя их до самого высокого уровня с 2007 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в этом месяце дал понять, что чиновники считают, что они сделали достаточно для того, чтобы взять инфляцию под контроль, и могут быть готовы приостановить свою программу повышения ставок.

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