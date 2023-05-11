США передадут конфискованные у российского олигарха средства Украине 11.05.2023, 4:06

Константин Малофеев

Киев получит миллионы долларов олигарха Малофеева.

Соединенные Штаты Америки впервые разрешили передачу конфискованных российских активов для использования в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд, пишет Reuters.

По его словам, еще в 2022 году Минюст США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, которые были наложены на Россию после ее вторжения в Украину. В США заявили, что он финансировал россиян, которые способствовали сепаратизму в оккупированном Крыму.

Гарленд напомнил, что тогда было объявлено об «аресте миллионов долларов со счета в финансовом учреждении США, связанных с нарушением Малофеевым санкций». В феврале 2023 года была санкционирована передача этих денег для использования в Украине.

«Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним», - сказал Гарленд.

Напомним, Константин Малофеев — основателя телеканала «Царьград». В рамках следственных действий в США были конфискованы миллионы долларов, которые лежали на счету одного из американских банков.

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