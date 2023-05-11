США передадут конфискованные у российского олигарха средства Украине
- 11.05.2023, 4:06
Киев получит миллионы долларов олигарха Малофеева.
Соединенные Штаты Америки впервые разрешили передачу конфискованных российских активов для использования в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд, пишет Reuters.
По его словам, еще в 2022 году Минюст США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, которые были наложены на Россию после ее вторжения в Украину. В США заявили, что он финансировал россиян, которые способствовали сепаратизму в оккупированном Крыму.
Гарленд напомнил, что тогда было объявлено об «аресте миллионов долларов со счета в финансовом учреждении США, связанных с нарушением Малофеевым санкций». В феврале 2023 года была санкционирована передача этих денег для использования в Украине.
«Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним», - сказал Гарленд.
Напомним, Константин Малофеев — основателя телеканала «Царьград». В рамках следственных действий в США были конфискованы миллионы долларов, которые лежали на счету одного из американских банков.