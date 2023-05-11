По Израилю запустили более 400 ракет из Сектора Газа 11.05.2023, 7:49

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Нетаньяху обратился к нации.

Ультраправые группировки Сектора Газа 10 мая запустили по центру Тель-Авива более 400 ракет. В ответ Израиль нанес 133 удара по объектам Исламского джихада.

Об этом сообщает The Times of Israel.

После объявления воздушной тревоги жители Тель-Авива начали бежать в укрытие. По дороге к бомбоубежищу пострадал один человек.

Израиль атаковали из Сектора Газа

Из-за ракетной атаки тысячи израильтян, живущих вблизи территории Газы, были срочно эвакуированы. Часть людей добровольно переселилась в другие районы города

«Эвакуированных доставляют в гостиницы, общежития и гостевые дома по всему Израилю, где они смогут остановиться на 3 дня с возможностью продления в зависимости от ситуации с безопасностью», – сообщили муниципальные власти Тель-Авива.

Глава правительства Беньямин Нетаньяху обратится к нации и международным партнерам. Вместе с ним в эфир выйдет и министр обороны Йоав Галлант.

По словам Нетаньяху, Израиль готов «расширить текущую операцию и нанести новые тяжелые удары по Газе сейчас и в будущем».

«Система ПВО «Железный купол» перехватила 62 ракеты, 3 из которых приземлились в городских районах. Другие упали на открытой местности, не нанеся вреда», – рассказали днем местные журналисты.

Обломок ракеты-перехватчика «Железный купол» попал в дом в Нетивоте, нанеся ущерб. Однако в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Из-за обстрелов международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно приостановил приземление самолетов.

Армия обороны Израиля ответила на ракетные обстрелы

Израиль ответил на ракетные обстрелы южного и центрального регионов. Армия страны ударила по объектам, принадлежащим палестинскому Исламскому джихаду. В частности, среди целей ЦАХАЛ были:

комплекс хранения оружия террористов,

объект, используемый военно-морским командованием Исламского джихада,

производственная база

В ЦАХАЛ отметили, что удары по террористической группировке продолжаются. Поздно вечером Армия обороны Израиля, сообщила, что всего за сутки 10 мая террористы запустили 469 ракет, из которых:

только 333 пересекли границу Сектора Газа,

153 ракеты сбил «Железный купол».

Остальные или разорвались на пустырях, или упали в море. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по 133 целям в Секторе Газа.

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