По Израилю запустили более 400 ракет из Сектора Газа
- 11.05.2023, 7:49
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Нетаньяху обратился к нации.
Ультраправые группировки Сектора Газа 10 мая запустили по центру Тель-Авива более 400 ракет. В ответ Израиль нанес 133 удара по объектам Исламского джихада.
Об этом сообщает The Times of Israel.
После объявления воздушной тревоги жители Тель-Авива начали бежать в укрытие. По дороге к бомбоубежищу пострадал один человек.
Израиль атаковали из Сектора Газа
Из-за ракетной атаки тысячи израильтян, живущих вблизи территории Газы, были срочно эвакуированы. Часть людей добровольно переселилась в другие районы города
«Эвакуированных доставляют в гостиницы, общежития и гостевые дома по всему Израилю, где они смогут остановиться на 3 дня с возможностью продления в зависимости от ситуации с безопасностью», – сообщили муниципальные власти Тель-Авива.
Глава правительства Беньямин Нетаньяху обратится к нации и международным партнерам. Вместе с ним в эфир выйдет и министр обороны Йоав Галлант.
По словам Нетаньяху, Израиль готов «расширить текущую операцию и нанести новые тяжелые удары по Газе сейчас и в будущем».
«Система ПВО «Железный купол» перехватила 62 ракеты, 3 из которых приземлились в городских районах. Другие упали на открытой местности, не нанеся вреда», – рассказали днем местные журналисты.
Обломок ракеты-перехватчика «Железный купол» попал в дом в Нетивоте, нанеся ущерб. Однако в результате инцидента никто из людей не пострадал.
Из-за обстрелов международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно приостановил приземление самолетов.
Армия обороны Израиля ответила на ракетные обстрелы
Израиль ответил на ракетные обстрелы южного и центрального регионов. Армия страны ударила по объектам, принадлежащим палестинскому Исламскому джихаду. В частности, среди целей ЦАХАЛ были:
комплекс хранения оружия террористов,
объект, используемый военно-морским командованием Исламского джихада,
производственная база
В ЦАХАЛ отметили, что удары по террористической группировке продолжаются. Поздно вечером Армия обороны Израиля, сообщила, что всего за сутки 10 мая террористы запустили 469 ракет, из которых:
только 333 пересекли границу Сектора Газа,
153 ракеты сбил «Железный купол».
Остальные или разорвались на пустырях, или упали в море. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по 133 целям в Секторе Газа.