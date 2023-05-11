закрыть
11 мая 2023, четверг, 9:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Песков придумал нелепое оправдание военным неудачам РФ в Украине

7
  • 11.05.2023, 8:24
  • 10,764
Песков придумал нелепое оправдание военным неудачам РФ в Украине
фото: epa

В Кремле признали, что оказались в сложной ситуации.

Россия «так медленно действует» в Украине, «потому что россияне не ведут войну». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью боснийскому телеканалу ATV, передает УНИАН.

«Вести войну - это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», - заявил он.

Песков также добавил, что «спецоперация» является «очень сложной», но за год достигнуты определенные цели.

По его словам, «России удалось изрядно потрепать украинскую военную машину», так как целью «СВО» является «демилитаризация».

«Воссоединение России с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями является очень важным итогом первого года «специальной военной операции», - сообщил Песков.

Еще он заявил, что «трудно представить, что кто-то задумается о применении ордера Международного уголовного суда против Путина».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин
Промах кремлевского пула
Промах кремлевского пула Телеграм-канал «CYNIC»
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников
У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип