Песков придумал нелепое оправдание военным неудачам РФ в Украине 7 11.05.2023, 8:24

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фото: epa

В Кремле признали, что оказались в сложной ситуации.

Россия «так медленно действует» в Украине, «потому что россияне не ведут войну». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью боснийскому телеканалу ATV, передает УНИАН.

«Вести войну - это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», - заявил он.

Песков также добавил, что «спецоперация» является «очень сложной», но за год достигнуты определенные цели.

По его словам, «России удалось изрядно потрепать украинскую военную машину», так как целью «СВО» является «демилитаризация».

«Воссоединение России с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями является очень важным итогом первого года «специальной военной операции», - сообщил Песков.

Еще он заявил, что «трудно представить, что кто-то задумается о применении ордера Международного уголовного суда против Путина».

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