На берегу озера в Беларуси продается «место силы» 2 11.05.2023, 8:35

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Стоимость может удивить.

На берегу озера в Витебской области продается необычный объект недвижимости. Это не коттедж, не усадьба, не домик в деревне, а целый ретрит-центр. Новых владельцев ищут футуристические купольные постройки для круглогодичного проживания, сезонные глемпинг-шатры, лунный пирс, а также космические арт-объекты. О том, что это за «место духовной силы» и сколько оно стоит, рассказал Realt.by.

Ретрит-центр под названием Rapanui place расположен в Чашникском районе Витебской области в деревне Белая Церковь. Этот населенный пункт известен тем, что летом тут проводится музыкальный фестиваль SPRAVA. Главная достопримечательность деревни находится на полуострове, окруженном Черейским озером — именно здесь расположилась Троицкая церковь. Расстояние от Минска составляет 163 километра.

В объявлении сообщается, что проект был запущен в 2021 году и за прошедшее время вырос от палаточного лагеря до полноценного обустроенного комплекса для проведения ретритов. В Instagram комплекса можно найти фотоотчеты с йога-терапии, уроков медитации, дней тишины, курсов по гвоздестоянию и других популярных сейчас практик.

На участке площадью 4 гектара разместились 4 дома купольного типа (в них можно останавливаться круглый год), 10 сезонных глемпинг-шатров, которые могут использоваться в теплое время года, кафе, лавка чудес (магазин сопутствующих товаров), обустроенный пирс для проведения практик и отдыха (есть лодка и сапборды) и гриль-зона.

Что касается удобств, то в ретрит-центре есть все необходимые коммуникации (электричество, собственная скважина, отопление, интернет).

Отмечается, что участок находится в долгосрочной аренде и имеет юридический статус агроусадьбы.

В описании центра упоминаются обширная база клиентов (более 1000 человек), раскрученная страница в Instagram (5,5 тысячи подписчиков) выстроенная система работы для проведения еженедельных ретритов и сдачи в аренду глэмпинг-шатров, настроенный маркетинг для привлечения клиентов из РБ и РФ. К слову, расстояние от Москвы до Белой Церкви — 500 километров.

«Направление йога и ретрит-центов только начинает в полной мере развиваться. Но нам уже сейчас удалось не только создать первый йога-ретрит центр в Беларуси, но и связать воедино духовную составляющую и работающую прибыльную бизнес-модель», — подчеркивается в объявлении.

Стоимость готового бизнеса — 350 тысяч долларов.

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