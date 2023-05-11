NYT: У Путина не было «плана Б», Россия попала в большую ловушку 11.05.2023, 8:57

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«План А» при вторжении в Украину потерпел неудачу.

В начале полномасштабного вторжения кремлевский диктатор Владимир Путин мечтал захватить Украину за считанные дни и установить в Киеве пророссийскую оккупационную «власть». Главные военный преступник РФ также рассчитывал на то, что ему удастся запугать Европейский Союз и НАТО, чтобы прекратить расширение блока.

Однако диктатор не предусмотрел план Б и завел себя в ловушку, когда он не может победить, не может проиграть и не может остановиться. Об этом говорится в статье американского журналиста Томаса Фридмана для The New York Times.

Российские оккупанты больше не способны захватывать новые территории, однако остановиться РФ также не может, так как это будет означать для Путина принятие поражения в войне. Поскольку у Путина никогда не было плана Б, он прибегнул к неизбирательным обстрелам украинских городов и гражданской инфраструктуры. Также диктатор рассчитывает, что будет вести войну на истощение в надежде, что он сможет каким-то образом сломать дух сопротивления украинцев и заставить западных союзников Украины отказаться от дальнейшей поддержки Киева.

Журналист отмечает, что как таковой план Б Путина состоит в том, чтобы замаскировать тот факт, что его план А – захват всей Украины, потерпел неудачу. Фридман пишет, что, если бы в РФ дали своей так называемой «специальной военной операции» честное название, она бы называлась «Операция «Спаси мое лицо».

«Что делает эту войну одной из самых болезненных и бессмысленных войн современности — лидер уничтожает гражданскую инфраструктуру другой страны, пока это не дает ему достаточно прикрытия, чтобы скрыть тот факт, что он был возвышающимся дураком», - пишет журналист.

Аналитик обратил внимание, что на параде 9 мая в Москве кремлевский диктатор пытался уцепиться за любое объяснение, чтобы оправдать войну, которую он начал из своих личных фантазий о том, что Украина – не настоящая страна, а часть России. Военный преступник в очередной раз заявил, что его вторжение спровоцировано западными «глобалистами и элитами», которые «говорят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и потрясения, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм и разрушают традиционные семейные ценности, делающие человека личностью».

Журналист уверен, что диктатор будет делать все, чтобы разработать план Б и оправдать огромные потери и неудачи, с которым столкнулась Россия.

Напомним, Владимир Путин не стал использовать свое обращение на параде в Москве 9 мая для внесения каких-либо существенных изменений в ведение войны против Украины. Однако диктатор повторил существующие нарративы о том, что Запад якобы ведет глобальную «войну» против России.

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