Ударил HIMARS: российский боксера Валуева едва не убило в Лисичанске 11.05.2023, 9:07

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Депутат Госдумы РФ попал под обстрел, пребывая на оккупированной территории.

Российский недалекий боксер, депутат российского парламента Николай Валуев рассказал, как его чуть не убило на оккуgированной территории - в Луганске.

По словам бывшего боксера, инцидент произошел при посещении Луганска. В тот момент, когда экс-спортсмен вошел в командный пункт, в помещение прилетела ракета американского реактивного комплекса. Снаряд, к сожалению, чудом не сдетонировал, пишет «Стархит».

«Мы вошли в командный пункт, и в этот момент туда ударил HIMARS, но не разорвался. Погиб человек, который отдыхал в соседней комнате. Ему оторвало ноги, и от потери крови он скончался. Это все перед нами произошло», - рассказал боксер- путинист.

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