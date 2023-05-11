Израиль нанес по Сектору Газа сильнейший удар в ответ на ракетную атаку
- 11.05.2023, 9:30
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ЦАХАЛ поразил 133 цели.
Израиль получил массированную ракетную атаку со стороны Сектора Газа, в ответ на которую нанес по ХАМАС «сильнейший удар», который они когда-либо знали.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа, по территории страны было выпущено 469 ракет в течение суток 10 мая. Системой противовоздушной обороны «Железный купол» 153 из них были сбиты. После этого ВВС ЦАХАЛ нанесли ответные удары по нескольким целям.
Сообщается, что на юге Израиля в результате ракетных обстрелов и обломков сбитых системой ПВО пострадали дома, здания и автомобили в Сдероте, Ашкелоне, Нетивоте и других городах. Залпы также были нацелены на район Тель-Авива.
В армии обороны Израиля заявили, что 333 ракеты достигли территории страны, 107 упали на территории Сектора Газа.
Данных о травмированных не поступало, хотя несколько человек обратились за медицинской помощью из-за ран, полученных при попытке добраться до укрытия, или из-за сильного стресса из-за ближайших ударов.
Израильские военные в ночь на 11 мая поразили 133 цели в Хан-Юнисе на территории сектора Газы, где атаковали пост боевиков «Исламского джихада» в районе Хамад.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении заявил, что страна не ослабляет свои наступательные действия против базирующихся в Газе террористов, отвергая заявления о том, что соглашение о прекращении огня, достигнутое через посредство Египта, должно вступить в силу.
Он отметил, что Израиль все еще находится «в разгаре битвы», и ЦАХАЛ нанес по террористам из «Исламского джихада» «самый сильный удар», который они когда-либо знали.