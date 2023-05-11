В указе Путина об экстренном призыве в РФ есть тайные пункты

В указе Путина об экстренном призыве в РФ есть тайные пункты2
- 11.05.2023, 9:43
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Украинская армия хорошо осведомлена о их значении.
В Минобороны Украины сообщили, что указ российского президента Владимира Путина о призыве содержит тайные пункты.
В документе есть несколько скрытых разделов, сообщило украинское ведомство в своем Twitter-аккаунте. По его данным, Вооруженные силы Украины и наша земля «хорошо осведомлены о том, что обычно подразумевают такие положения для россиян».
«…Указ российского диктатора об экстренном призыве резервистов на военную подготовку включает в себя два скрытых раздела с грифом «конфиденциально», - отметили в Минобороны украинского государства.