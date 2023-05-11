Белорусы все меньше откладывают про запас 2 11.05.2023, 9:42

У населения нет доверия к банковской системе.

Даже официальные данные о расходах белорусов по итогам прошлого года говорят о том, что население откладывает каждый девятый заработанный рубль. Другими словами, доля вкладов и сбережений в расходах населения составляет 11,5%, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

В последние два года наблюдается тенденция к снижению доли вкладов и сбережений в расходах населения, и причины для этого очевидны.

Во-первых, снижение доходов на фоне роста цен в прошлом году закономерно снизило стремление людей к сберегательному поведению. Не до жиру.

Во-вторых, доверие к банковской системе и вера в перспективы роста местного бизнеса, куда теоретически можно было бы направить кровно заработанные, сейчас находится явно не на пике привлекательности.

Такая ситуация негативно влияет на экономику. Сбережения в достаточном объеме — это выраженная в денежных средствах уверенность населения в завтрашнем дне.

Примечательно, что уровень сбережений существенно разнится по стране. Больше всего готовы откладывать жители Минской области (14,3% в 2022 году), в то время как жители Могилёвской области - всего 8,4%. Все-таки доходы в этих областях существенно разняться. Ранее первое место по доле расходов населения на вклады и сбережения занимала столица. Она прочно держала лидерство с 2014 года. С 2022 года минчане сберегают все меньше. Одновременно и число тех, кто готов и мог откладывать, в столице стало ощутимо меньше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».