«Это как сказка или другая планета, чувствуешь себя спокойно и умиротворенно» 1 11.05.2023, 9:55

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Георгий Захаров

Белорус рассказал, как максимально дешево, но комфортно путешествовать по Европе.

Путешествия нынче становятся похожими на разгадывание шарад: как вообще добраться из пункта А в пункт Б, как купить билет за 20 евро при средней цене в 200, как сэкономить на жилье, не экономя при этом на комфорте и качестве? Итак, едем в Баварию, а затем в самую дорогую страну Европы, сказочную Швейцарию. Опытный путешественник, автор блога @lowcost.by Георгий Захаров рассказал smartpress.by, как максимально дешево, но комфортно путешествовать сегодня.

Как добраться из Беларуси в Баварию?

Самый быстрый вариант - самолёт из Вильнюса, Риги или Каунаса. Из Варшавы рейсов гораздо больше, но пересечение границы с Польшей слишком нестабильно. Литовская и латвийская границы - более надежный вариант. Тем не менее, нужно закладывать на дорогу минимум полдня. Если вылет в 7 вечера, то выезжать нужно в 6 утра, и это при условии, что вы едете на автобусе.

Из Вильнюса прямых рейсов в Германию много: в Мюнхен, Гамбург, Кёльн, Франкфурт, Берлин, Нюрнберг и Бремен. В основном это лоукосты: Wizzair, Ryanair и Airbaltic. Например, билет в Мюнхен на Airbaltic обошелся Георгию в 19 евро. Конечно, покупать надо заранее. А на распродажах встречаются билеты и за 9 евро.

Транспортные расходы в Баварии

Трансфер из аэропорта Мюнхена обойдется в 10 евро, можно ехать на общественном транспорте, можно на шатле от Люфтганзы - он прямо из аэропорта идет в центр города.

В Мюнхене - несколько транспортных зон. С этим надо быть внимательным, если купил билет не на ту зону, заплатишь при проверке штраф. Но если вы хотите просто посмотреть основные достопримечательности, вам хватит центральной зоны.

Транспорт дорогой, 3-4 евро одна поездка в пределах одной зоны, чем больше зон, тем выше цена. Есть тревелкард - 12 евро на одного в день. А на группу до 5 человек - 24 евро. Если путешествовать компанией - это очень выгодный вариант.

Но есть еще более выгодный. С 1 мая начал действовать проездной по всей Германии за 49 евро. На нем можно перемещаться по всей стране, в том числе и на поездах, и паромах.

Проживание

Это самая большая статья расходов в Баварии. Цена отеля зависит не только от расположения и “звезд”, но и от наличия событий в городе в этот день. Если проходит футбольный матч, цена может вырасти в три раза.

Георгий говорит, что останавливается в основном в сетевых отелях типа Premier Inn и Accor All. Цена от 45 евро, плюс 12 евро на человека завтрак. Самый же дешевый вариант - хостелы за 10-15 евро.

Расходы на еду и напитки

В Мюнхене вы просто обязаны выпить знаменитый баварский Пауланер, хотя бы безалкогольный. Под брендом Пауланер в городе очень много баров, пабов, ресторанов. Пиво в ресторане будет стоить 5 евро, а в магазине - около 1 евро. Обед на двоих с пивом обойдется в 45-50 евро.

Рестораны в Мюнхене лучше бронировать заранее - занято всё и всегда. Немцы - это народ, который всегда всё бронирует.

Из Мюнхена – в Штутгарт и Нюрнберг

В Штутгарт и Нюрнберг можно доехать региональными поездами, а можно на скоростных поездах, которые едут со скоростью 350 км/ч. На них дорога займет меньше времени, а если билет купить заранее - можно найти за 14 евро. Этот же билет накануне выезда будет стоить 150 евро. Вот такая динамика цен.

Билеты лучше покупать на сайте или в приложении Deutsche Bahn, белорусские карты там проходят.

Из Германии в Швейцарию

Не будем самонадеянно утверждать, что путешествие по Швейцарии будет дешевым, но сэкономить можно весьма существенно. Продолжаем путь с Георгием Захаровым.

Как добраться?

Конечно, можно лететь из Вильнюса сразу в Цюрих или в Женеву. Но стоимость билетов обычно кусается. Из прямых перелетов в Швейцарию самый бюджетный - из Варшавы в Базель. Билеты бывают за … 8 евро. Кроме того, что Базель - это арт-центр Европы, он находится на границе трех стран: Швейцарии, Германии, Франции. Аэропорт Базеля, кстати, находится во Франции.

Но есть еще вариант: из Мюнхена на скоростном поезде за 20 евро можно доехать до Цюриха или до Базеля. И дешево, и красиво, и удобно!

Совет, для тех, кто не летает, а пользуется только поездами: есть билет Europe rail pass. Стоит около 50 евро на день, купить можно минимум на три дня. Он дает право ездить на поездах по всей Европе без ограничений

Как сэкономить в Швейцарии на проживании?

Первый вариант для тех, кто едет в Базель - жить в пригороде на территории другой страны (город фактически стоит на территории трех стран). Например, в Вайль-ам-Рейн в Германии (в 20 метрах от границы) цены на отели будут ниже почти в 2 раза. В самом Базеле сутки обойдутся от 130-140 евро, а в Вайль-ам-Рейн - в 60-70 евро. Это даже нельзя назвать другим городом. Это одна агломерация.

Швейцарцы, которые живут в приграничье, ездят за продуктами в Германию или во Францию и возвращают такс-фри. На трамвайных погранпереходах стоят будки, в которых можно отштамповать такс-фри.

Второй вариант - сетевой отель. Часто в них выдают проездной на день каждому проживающему. Это неплохая экономия в Швейцарии.

Как путешествовать по Швейцарии?

Жить в нешвейцарском приграничье - хорошая база, чтобы посмотреть всю Швейцарию. Есть такое понятие как Saver Day Pass. Это дневной проездной в виде QR-кода, который можно купить заранее - от двух месяцев до нескольких дней до его активации. Его цена начинается от 52 франков (52 евро) и с каждым днем растет, т.е. чем раньше купили, тем дешевле. Он позволяет безлимитно путешествовать по Швейцарии. Его минус в том, что он невозвратный.

В него включены скидки на многие музеи, проезд на общественном транспорте, железных дорогах, некоторых паромах, некоторых канатных дорогах, автобусах. И вы не привязаны к расписанию - пропустили поезд, едете на следующем. Швейцарию можно пересечь на поезде за 3 часа. Вы выиграете не одну сотню евро.

Мобильная связь в Швейцарии - не попадите в ловушку!

Если у вас европейская сим-карта и вы не выключите роуминг данных - уйдете в ноль или в минус. Помните, Швейцария - не ЕС.

Самая дешевая швейцарская симка стоит 20 евро, так что лучше покупать роуминг у белорусского оператора.

Перемещаться лучше с помощью приложения SBB mobile - там есть расписание общественного транспорта, поездов, паромов, автобусов. Но без интернета очень сложно спланировать маршрут.

Цены на еду и напитки

Очень высокие. Относительно Германии все надо умножать на два-три.

Чашечка кофе - 8 евро, поужинать вдвоем - 100 евро. Но есть лайфхак для экономных. Макдональдс в Швейцарии тоже не дешев, набор макменю обойдется в 20 франков. Но в приложении Макдональдса обычно много спецпредложений. И тот набор, который стоил 20 франков, реально купить за 1.

Главное впечатление от Швейцарии

По словам Георгия Захарова, это страна, где можно остановить время. Может потому, что скорость в городах ограничена 20-30 км/ч. Все очень приветливые и позитивные. Это как сказка или другая планета. Чувствуешь себя спокойно и умиротворенно.

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