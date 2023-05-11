«Высокопоставленный» щит 2 Алексей Голобуцкий

11.05.2023, 9:52

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Алексей Голобуцкий

Вышло что-то жалкое и абсурдное.

Россия очень дорого заплатит за иррациональную прихоть Путина иметь себе на «День победы» не только Лукашенко, но и лидеров центральноазиатских стран. При этом заплатит (и уже платит) буквально в экономическом смысле.

Напомню, Путин оплатил себе на завтрак в Грановитой палате Кремля, один час парада, быстрое совместное возложение цветов и обед 6,5 лидеров (6,5 – потому что явно больной Лукашенко на обед остаться не нашел сил). Оплачивать Россия будет присутствие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Хотя и Беларуси тоже придется что-нибудь подбросить.

Лукашенко, фактически, полностью принял роль «политического эскортника» – ему нужны деньги и новые кредиты, именно за деньгами он и приехал. Причем приехал в состоянии, когда должен был бы тихо лежать под капельницей (да и многие заметили неснятый бинт на правой руке Лукашенко): белорусские паблики отмечают, что у Лукашенко не хватило сил даже на традиционную речь, передоверил ее министру обороны. Это очень ярко подчеркивает и характер взаимоотношений Путина и Лукашенко, и степень зависимости белорусского диктатора, и его реальную значимость (где-то в районе дна погреба с прошлогодним картошкой).

Плюс по состоянию Лукашенко должны были ударить еще и нервы из-за «дронового фактора»: нашим спецслужбам успешно удалось донести до всех представителей страны-агрессора (и марионеток), что технически и тактически они в состоянии организовать взрывной сюрприз даже на Красной площади. И Лукашенко ехал на тот парад с четким пониманием: если что, то под атакой дрона окажется какой-нибудь очередной «Путин №2» или «№3» и в целом Кремлю будет фиолетово. А вот по Лукашенко прилетит по вполне натуральному «и ни за что, просто за компанию».

Но Путин просто не мог допустить мысли: как это парад, а Лукашенко под рукой нет. Он хотел иметь миньона рядом, все остальное его не интересовало. Но свою оплату Лукашенко, очевидно, получит.

Пашинян не в намного лучшей ситуации: его вообще использовали как «бартерную дешевку». Есть информация, что лидера Армении в Москву настойчиво попросил приехать в Иран. Отказа не предусматривалось, потому что Иран сегодня – единственная страна, защищающая дипломатические интересы Армении. Россия отошла от этих дел, очевидно передоверив вопрос Армении Турции. И мы помним, что именно Иран является поставщиком РФ «Шахедов», пуль, ракет и минометных снарядов.

Итак, Путин хочет на обеде и на параде Пашиняна, Пашинян прислушивается разве к просьбам Ирана, Путин просит Иран распорядиться, чтобы Пашинян таки приехал, а за это он купит у Ирана за дорого/ даст по дешевке что-нибудь нужное. Пашиняна мы на параде видели – значит, и это Россия оплатит.

Присутствие лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – это уже «подарок» от нового «старшего партнера», от Китая. Здесь следует учитывать два фактора. Первый: Россия становится полноценной сырьевой колонией Китая (по итогам 2022 г. Россия увеличила экспорт нефти в Китай почти на 10%, уголь – на 21%, газа – в 1,5 раза, впервые став его крупнейшим поставщиком; у КНР закупила электронику и технику на $4,8 млрд на замену западных; уже к концу 2023 г. россияне ожидают, что юань станет основной валютой в российской торговле). И второе: Китай фактически подгреб в свою зону влияния и контроля государства Центральной Азии, сейчас на этом фронте происходят очень активные события.

Си до сих пор ведет игру «Китай в целом готов оказать дружескую поддержку другу Путину и дружественной России», но долго эта игра очевидно не продлится. Вот и выходит, что присутствие лидеров центральноазиатских стран (которых Путину до сих пор нравится считать зависимыми от России, но по факту они уже в пуле КНР) – это подарок от нового резкого «хана» старому и практически списанному, «последняя ночь с бывшим гаремом как сувенир на память», так сказать. Китай просто озвучил новым «младшим партнерам» свою просьбу «заехать на обед в Москву», при этом озвучил буквально накануне, потому что официальное согласие дипломатических ведомств подтверждали буквально в последний момент.

И тут Путин тоже очевидно расплатится – бОльшим объемом экспорта сырья в КНР, бОльшими скидками, более низкими ценами, бОльшими дополнительными обязательствами как поставщика…

Вот и выходит в итоге, что ностальгический сентимент сцаря «чтобы ко мне приехали на парад вот эти» будет по высокому тарифу оплачен Россией.

При этом это действительно характерный сентимент: заметьте, на параде не было ни представителя Пекина, ни представителя Дели – никакой демонстрации миру реальной поддержки не получилось. Зато вышло что-то жалкое и абсурдное.

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»

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