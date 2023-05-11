Lada по цене Ford: что продают на авторынке в Ждановичах 11.05.2023, 10:01

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Внимание покупателей приковано к свежепригнанным из Европы авто.

Давно сложилось так, что за свежепригнанными автомобилями люди ездят на «Малиновку», за «корчами» – на Борисовский тракт. О существовании рынка в Ждановичах многие просто забыли. Но он никуда не делся, там все еще продают машины и даже есть какой-никакой выбор, пишет для abw.by журналист Андрей Ахрем.

«Ждановичи» в середине недели представляют собой грустную картину. Несколько рядов автомобилей от одного автохауса, полтора десятка машин от другого и примерно столько же экземпляров, стоящих в сторонке. Можно было бы предположить, что это машины от продавцов-индивидуалов, но на бумагах под стеклами указаны данные одного из двух автохаусов.

Толп покупателей ожидаемо не наблюдается, но отдельные люди есть. Их внимание приковано преимущественно к свежепригнанным из Европы автомобилям. Они составляют добрую половину предложений, хотя в стройных рядах около автохаусов можно обнаружить и 10-15 летние машины, и подержанные «бюджетники», которые покупались новыми здесь. За трехлетние «Логаны» просят почти 11 тысяч долларов.

«Французы» на любой вкус

Но нам, как и наверняка подавляющему большинству потенциальных покупателей, интереснее свежеприбывшие авто из Европы. В сторонке от стройных рядов машин встречаем сразу три Renault Scenic предыдущего, третьего поколения. Эта модель до сих пор пользуется популярностью, поэтому ее активно ввозят даже после того, как она стала «непроходной».

Только ценники не радуют. За серебристый Grand Scenic 2014 года просят 12.900 долларов, короткий бордовый 2015 года стоит 12.450, белый 2014-го – 12.200.

Само собой, у всех под капотом полуторалитровый дизель, трансмиссии механические. Интересно, что у обеих машин 2014 года выпуска указан пробег 202.000 км, а бордовый Scenic якобы и вовсе проехал лишь 146 тысяч. За почти восемь-то лет в Европе!

Более свежие компактвэны представлены парой Citroёn. C4 Grand Picasso 2018 года с заявленным пробегом в 161 тысячу километров продают за 18.500$. Под капотом дизель 1.6, трансмиссия механическая – надежная связка.

13.950 долларов – цена короткого C4 Spacetourer 2019 года с пробегом 215.000 км. Коробка передач у него также механическая, но двигатель уже полуторалитровый.

Для любителей кроссоверов рядом представлен Renault Kadjar 2019 года. Заявленный пробег – 87 тысяч километров, мотор – естественно, полуторалитровый дизель К9К, трансмиссия – «механика». Ценник – 17.900 долларов.

13.650 долларов – именно за столько продают универсал Peugeot 308. Машина 2019 года оснащена дизельным двигателем объемом 1,5 литра и механической коробкой передач. 157.000 км – такой пробег указан в информации об автомобиле.

Немногим дороже, за 13.950 долларов, продают хэтчбек Renault Megane 2018 года. Показания одометра на листке под стеклом не указаны, зато сообщается, что машина без пробега по РБ. Как мы сами-то не догадались! Под капотом все тот же К9К, коробка передач, как написано на бумажке, «автомат». Но мы знаем, что там «робот».

Vesta SW Cross и Focus IV: разница в 500 долларов

2021 год выпуска, 1.6 бензин, «механика», пробег в 40.000 километров. И цена в 14.350 USD. Как вы думаете, что за замечательный автомобиль продают так дешево по нынешним меркам? Lada Vesta SW! Новой она точно стоила дешевле.

А за двухлетнюю Vesta SW Cross, но с пробегом 79 тыс. километров и вовсе хотят получить 17.450 долларов!

При этом едва ли не напротив нее стоит универсал Ford Focus четвертого поколения с обвесом ST-Line за 17.950 USD. Машина 2020 года выпуска, оснащена полуторалитровым дизельным двигателем и механической коробкой передач. Заявлен пробег в 124 тысячи километров, и с учетом возраста он вполне может быть реальным. Но проверка не помешает.

Разница в цене 500 долларов, при этом между Vesta SW Cross и Focus IV пропасть в части внешнего вида, воспринимаемого качества и набора опций. Российский универсал даст фору «Фокусу» только по проходимости: в ситуациях, когда требуется регулярно ездить по разбитым дорогам, он определенно будет предпочтительнее.

Впрочем, Focus IV – современный и хорошо оснащенный, но далеко не самый просторный и комфортный автомобиль. Mondeo V – другое дело. Да и продают его дешевле – за 15.950 долларов. Машина с двухлитровым дизелем и роботизированной коробкой передач. Но она заметно старше нескольких предыдущих вариантов – выпущена в 2017 году, а пробежала с того момента якобы всего 135 тысяч километров.

Bердикт

До ассортимента «Малиновки» рынку в Ждановичах как до луны. Но и здесь есть из чего выбрать. Даже в бюджете от 10 до 20 тысяч долларов мы показали далеко не все варианты. А ведь на площадке представлены и машины из других ценовых сегментов.

Есть на рынке и чему удивиться – ценам на автомобили Lada, например. Или заявленным пробегам, которые зачастую мало похожи на реальные, хотя всякое бывает. В общем, любой подержанный автомобиль, где бы он ни покупался, в идеале требует комплексной проверки.

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