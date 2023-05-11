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Израиль ликвидировал одного из командиров «Исламского джихада»

  • 11.05.2023, 10:17
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Израиль ликвидировал одного из командиров «Исламского джихада»

Речь идет о командующем ракетными войсками.

Израильские военные заявили, что ликвидировали еще одного командира группировки «Исламский джихад» в результате авиаударов по сектору Газа. Речь идет о командующем ракетными войсками.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что утром 11 мая в результате авиаудара на юге Газы в городе Хан-Юнис был убит Али Гали. Он был командующим ракетными войсками «Исламского джихада».

«Гали отвечал за руководство и проведение ракетных обстрелов израильской территории, включая недавние обстрелы во время операции «Щит и стрела». Гали считался центральной фигурой в организации и занимался ее управлением», - отмечают в Израиле.

По информации израильской армии, Гали скрывался в приюте при ударе вместе с двумя другими боевиками. По предварительным данным, они также погибли. «Исламский джихад» подтвердил гибель своего командира.

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