Израиль ликвидировал одного из командиров «Исламского джихада» 11.05.2023, 10:17

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Речь идет о командующем ракетными войсками.

Израильские военные заявили, что ликвидировали еще одного командира группировки «Исламский джихад» в результате авиаударов по сектору Газа. Речь идет о командующем ракетными войсками.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что утром 11 мая в результате авиаудара на юге Газы в городе Хан-Юнис был убит Али Гали. Он был командующим ракетными войсками «Исламского джихада».

«Гали отвечал за руководство и проведение ракетных обстрелов израильской территории, включая недавние обстрелы во время операции «Щит и стрела». Гали считался центральной фигурой в организации и занимался ее управлением», - отмечают в Израиле.

По информации израильской армии, Гали скрывался в приюте при ударе вместе с двумя другими боевиками. По предварительным данным, они также погибли. «Исламский джихад» подтвердил гибель своего командира.

Footage from the targeted Hamas Tower in northern Khan Younis. IDF announced they are targeting PIJ Saraya Al-Quds positions just after the initial reports of this strike which appears to have been conducted with GBU-39 SDB. Bodies have been transferred to Nasser Hospital. pic.twitter.com/6tmJ7PlVZK — Aurora Intel (@AuroraIntel) May 10, 2023

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