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Стал на колени, снял бронежилет и шлем: как россияне сдаются в плен под Бахмутом

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  • 11.05.2023, 10:32
  • 2,224
Стал на колени, снял бронежилет и шлем: как россияне сдаются в плен под Бахмутом

Подробное видео с украинского беспилотника.

Российский оккупант сдался в плен украинским воинам вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, процесс сдачи в плен запечатлел украинский беспилотник.

На записи видно, что одним из аргументов для такого решения оккупанта стал мощный взрыв неподалеку от него.

Захватчик пробежал несколько метров в направлении позиции украинцев и поднял руки.

Затем стал на колени, снял бронежилет и шлем. Затем встал на ноги и с поднятыми руками добрался до позиции украинских воинов.

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