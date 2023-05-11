Стал на колени, снял бронежилет и шлем: как россияне сдаются в плен под Бахмутом

Стал на колени, снял бронежилет и шлем: как россияне сдаются в плен под Бахмутом2
- 11.05.2023, 10:32
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Подробное видео с украинского беспилотника.
Российский оккупант сдался в плен украинским воинам вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, процесс сдачи в плен запечатлел украинский беспилотник.
На записи видно, что одним из аргументов для такого решения оккупанта стал мощный взрыв неподалеку от него.
Захватчик пробежал несколько метров в направлении позиции украинцев и поднял руки.
Затем стал на колени, снял бронежилет и шлем. Затем встал на ноги и с поднятыми руками добрался до позиции украинских воинов.