The Mirror опубликовал свою версию отравления Лукашенко 8 11.05.2023, 10:43

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Журналисты обратили внимание на детали пребывания диктатора в Москве.

Белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить во время визита в Москву на парад 9 мая, где он появлялся на публике вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание The Mirror.

68-летний Лукашенко выглядел тяжелобольным во время речи Путина ко «Дню Победы».

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец допустил, что, возможно, Лукашенко отравили, поскольку он не мог сделать и 300 шагов рядом с Путиным. Когда же он находился среди других людей во время выступления российского лидера, на его правой руке из-под пальто виднелась повязка.

Журналисты также сняли на видео Лукашенко, попросившего вначале Путина, а затем и сотрудника российской службы безопасности отвезти его к «Могиле Неизвестного Солдата» в Александровском саду.

Затем диктатор неуклюже прогуливался рядом с внешне казавшимся здоровым 70-летним главой Кремля. Судя по всему, ему было трудно наклониться вместе с другими лидерами и возложить цветы к мемориалу.

В дальнейшем Лукашенко пропустил неофициальный завтрак у Путина, и отправился аэропорт, чтобы лететь обратно в Минск, предположительно, в сопровождении машины скорой.

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