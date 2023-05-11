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Провластный Telegram-канал решил отметить «нацистский юбилей»

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  • 11.05.2023, 10:48
  • 5,306
Провластный Telegram-канал решил отметить «нацистский юбилей»

Фотофакт.

Лукашистский канал, связанный с белорусскими силовиками, решил «отметить» число подписчиков, созвучное с нацистским приветствием, обратил внимание Telegram-канал «Хартия-97%».

1488 является комбинацией двух числовых символов современных поклонников Гитлера.

Первый символ — 14, является сокращением для слогана «14 слов»: «Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей». Второй — 88, означает «Хайль Гитлер».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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