Провластный Telegram-канал решил отметить «нацистский юбилей» 2 11.05.2023, 10:48

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Фотофакт.

Лукашистский канал, связанный с белорусскими силовиками, решил «отметить» число подписчиков, созвучное с нацистским приветствием, обратил внимание Telegram-канал «Хартия-97%».

1488 является комбинацией двух числовых символов современных поклонников Гитлера.

Первый символ — 14, является сокращением для слогана «14 слов»: «Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей». Второй — 88, означает «Хайль Гитлер».

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