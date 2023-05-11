Зеленский о контрнаступлении: Нужно еще подождать 4 11.05.2023, 11:04

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Владимир Зеленский

Военные ждут обещанного оружия от союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно еще немного подождать, чтобы начать контрнаступление. Военные ждут обещанного оружия от союзников.

Об этом он сказал в Киеве на встрече с журналистами, в частности BBC.

Зеленский назвал боевые бригады, которые уже готовы к освобождению территорий от российских оккупантов, но, по его словам, армии все еще нужны «некоторые вещи», в частности бронетехника, которую присылают партиями.

«С тем, что у нас есть, мы можем идти вперед и, я думаю, у нас будет успех. Однако мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени», — сказал президент.

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