Беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области РФ
- 11.05.2023, 11:21
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База принадлежит «Роснефти».
В Брянской области РФ сегодня заявили о так называемой «атаке» беспилотника на нефтебазу. В этом местные власти обвиняют Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза.
«Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт», принадлежащую «Роснефти», - написал Богомаз.
По его словам, пострадавших в результате этого якобы нет. Но «в результате сброса боеприпаса» была частично повреждена бетонная основа и цистерна для хранения нефтепродуктов.
На месте работают оперативные службы.
Как сообщал сайт Charter97.org, ночью в Брянской и Белгородской областях слышали взрывы.