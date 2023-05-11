Беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области РФ 11.05.2023, 11:21

2,776

Иллюстративное фото

База принадлежит «Роснефти».

В Брянской области РФ сегодня заявили о так называемой «атаке» беспилотника на нефтебазу. В этом местные власти обвиняют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза.

«Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт», принадлежащую «Роснефти», - написал Богомаз.

По его словам, пострадавших в результате этого якобы нет. Но «в результате сброса боеприпаса» была частично повреждена бетонная основа и цистерна для хранения нефтепродуктов.

На месте работают оперативные службы.

Как сообщал сайт Charter97.org, ночью в Брянской и Белгородской областях слышали взрывы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».