Хитрая игра Кремля? Владимир Фесенко

11.05.2023, 11:27

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Владимир Фесенко

Теперь понятно, что делает Путин.

10 мая появился указ президента РФ о призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году.

Вот вам россияне и новая волна мобилизации, правда, пока в скрытом виде — под прикрытием призыва на военные сборы. Это, наверное, запоздалое поздравление Путина россиянам с 9 мая. При этом два пункта этого указа российского президента носят секретный характер. К чему бы это? А, может, сборы будут проводиться на оккупированных территориях Украины?

Но какой гуманизм российской власти! Одновременно с указом о призыве россиян на военные сборы открывается (точнее, восстанавливается после трехлетнего перерыва) прямое авиасообщение с Грузией. Это, наверное, для того, чтобы граждане РФ, не желающие отправиться на военные сборы, отправились в дружественную Грузию. А грузинам предлагают приехать на работу в Россию. Надо же восполнять дефицит рабочей силы в России, возникший из-за войны и массового бегства россиян за границу. Для этого вводится безвизовый режим с Грузией. И это при отсутствии дипломатических отношений между Россией и Грузией. Такие вот парадоксы российско-грузинских отношений.

Но какая хитрая игра Кремля! Одним указом двух зайцев убивают. С одной стороны, предполагают резко увеличить долю российского населения в Грузии. Интересно, сколько при этом будет агентуры ФСБ и ГРУ среди «беженцев от войны», направившихся в Грузию. Одновременно граждан Грузии хотят заманить в Россию. Вот вам и улучшение демографического баланса в России и политическая корректировка демографического баланса в Грузии. Но это если грузины согласятся на такой «подарок» Москвы.

Кстати, об улучшении демографического баланса в России. Становится понятным, зачем Путин срочно вызвал в Москву президентов центральноазиатских государств. Парад парадом, но надо же кому-то и к станку становиться, и русским бабам от кого-то надо рожать. Русских мужиков Путин посылает на войну, а их дефицит должны восполнить гастарбайтеры из стран Центральной Азии.

Вы смеетесь, а статистика говорит о том, что приток мигрантов из бывшей Средней Азии в Россию растет. А надо еще больше. Вот это, наверное, и обсуждал Путин с коллегами из центральноазиатских стран. Между прочим, депутаты Госдумы уже предлагают мобилизовать в российскую армию тех самых гастарбайтеров, которые успели получить российские паспорта. А можно и без российских паспортов. В конце концов, чем гастарбайтеры хуже пригожинских зеков? Если можно, вопреки закону, брать на войну против Украины российских зеков, то чего заморачиваться — можно рекрутировать и приезжих из Центральной Азии.

В общем, у Сталина была массовая депортация народов СССР, а теперь мы наблюдаем начало путинского переселения народов. Интересно, сколько в итоге русских останется в России?

Владимир Фесенко, New Voice

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