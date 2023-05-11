«Лукашенко был сам не свой» 6 11.05.2023, 11:33

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Врач рассказал, что сделали с диктатором по пути из Москвы в Минск.

Состояние здоровья Александра Лукашенко, который впервые не выступал с речью на 9 мая и не смог пройти 300 метров по окончании парада в Москве, вызвало интерес не только у белорусов.

«Белсат» посмотрел, что написали об этом мировые средства массовой информации.

«Украинская правда» обратила внимание на то, что самопровозглашенный правитель Беларуси по окончании военного парада, устроенного в Москве российским диктатором, без промедления вернулся в Минск, не дожидаясь окончания всех торжеств. Сообщается, что после парада Владимир Путин провел неформальный завтрак (обед) с гостями парада из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, но на многочисленных фото и видео с завтрака Александра Лукашенко нет.

РБК отмечает, что ни «Минск ни Москва пока не прокомментировали отсутствие президента Беларуси. Как свидетельствуют фото, на самом параде у Лукашенко была перевязана рука, а на церемонию возложения цветов в Александровском саду его везли транспортом».

Агентство Reuters сообщило, что «белорусского правителя пришлось отвезти на мероприятие во время празднования Дня Победы в Москве, и он пропустил обед, организованный президентом России. Лукашенко, близкий союзник Путина, выглядел уставшим и едва держался на ногах, а на правой руке была повязка. Его внешний вид вызвал в сети слухи о его здоровье, хотя в другом он не проявлял явных признаков нездоровья». Агентство Reuters также прослеживает подробности этой неординарной ситуации.

«На видеозаписях видно, как 68-летний мужчина беседует с Путиным и высшим армейским руководством после парада на Красной площади, а затем подъезжает к могиле Неизвестного солдата неподалеку, пока Путин шел туда пешком с лидерами Армении и пяти стран Центральной Азии. Лукашенко присоединился к другим, чтобы возложить цветы к могиле возле Кремля, всего в 300 метрах от того места, где они ранее наблюдали за парадом, который был посвящен годовщине победы Советского Союза над нацистской Германией в 1945 году. В редком отклонении от обычаев белорусский правитель пропустил государственный обед, организованный Путиным и на котором присутствовали другие лидеры».

«Белорусские власти не делали никаких заявлений о состоянии здоровья Лукашенко, но за последние две недели он появлялся на нескольких публичных мероприятиях и на одном из них его голос был хриплым. Позже во вторник Лукашенко вновь появился на церемонии возложения венков ко Дню Победы в Минске, но из-за очередного отхода от традиции он был в гражданском, а не в военной форме, и не произносил речь».

Врач-реабилитолог из Минска, который согласился поговорить с «Белсатом» на условиях анонимности отметил такую вещь:

«На пути в Минск Лукашенко, бесспорно, очень сильно простимулировали, чтобы он мог на площади Победы двигаться и отдавать поклоны присутствующим. Хотя через силу, но старался улыбаться, при этом его походка была неуверенной, он шатался и вообще не произнес никакой речи, что случилось впервые. Ему было трудно не только произносить, а даже и стоять, с болью, что отражалась на его лице, пока «по поручению Лукашенко речь произнес министр обороны Виктор Хренин».

Польская Rzeczpospolita также подчеркивает, что Лукашенко был не в состоянии пройти 300 метров до Александровского сада и попросил Путина организовать транспорт, и охранники подвезли его на электромобиле службы безопасности. Позже беларусские телеграм-каналы и телеграм-сервисы сообщили, что у родственников Лукашенко «смесь COVID и гриппа».

Согласно onet.pl, когда Лукашенко вернулся в Беларусь, его поведение вызвало очередную волну домыслов и спекуляций.

«Гримасы на лице Лукашенко во время парада явно свидетельствовали о том, что он чувствовал себя не лучшим образом. В СМИ появилась информация, что в аэропорт его должна была доставить скорая помощь, но это не было окончательно подтверждено. Вернувшись в Минск, Лукашенко прибыл на церемонию возложения цветов на площади Победы, но не выступал с речью, как это было в прошлые годы. Мероприятие длилось всего 25 минут без всяких маршей и прохождения по проспекту».

Другое польское издание Kresy24.pl в своем материале под заголовком «Лукашенко едва идет на параде с Путиным» подчеркивает, что на кадрах путинских гостей, которые направляются на парад, Лукашенко мы видим только в конце записи. Он идет в самом конце.

Dailymail подчеркивает и не стесняется в «эпитетах», когда пишет, что хромая Лукашенко в явном дискомфорте умолял Путина спасти его от ходьбы пешком и дать ему транспорт во время прогулки в День Победы в Москве.

«Спотыкаясь, белорусский тиран не сумел пройти менее четверти мили вместе с Путиным на мероприятии на Красной площади. Деспот не шел, а тянулся к могиле Неизвестного солдата. Это произошло на фоне заявлений, что белорусский тиран может столкнуться с параличом без операции, продолжает Dailymail в своем материале:

«На кадрах Путин приказывает лакеям организовать багги для перевозки больного, 68-летнего Лукашенко. Затем Путину и другим лидерам пришлось ждать Лукашенко, прежде чем направиться к могиле Неизвестного солдата. Белорусский деспот неуклюже прогуливался по Александровскому саду рядом с 70-летним Путиным и не мог наклониться вместе с другими лидерами, чтобы возложить цветы к мемориалу».

Лукашенко, подчеркивает издание, считается ближайшим союзником Путина и разрешил русским осуществить нападение на Украину со своей территории. Сообщается, что он умолял Путина не заставлять его приезжать в Москву на парад «по медицинским показателям». Но российский лидер, поддерживающий бедную экономику в Беларуси, был настойчивым, стремясь показать, что он не был полностью изолирован из-за катастрофической войны в Украине.

«Лукашенко с чрезмерным избыточным весом, который остается у власти из-за фальсификации итогов голосования на президентских выборах 2020 года и подавления законной оппозиции, заключив ее лидеров в тюрьму, как полагают, страдает от острой проблемы с коленом и серьезных жалоб на спину».

Все издания, пишущие на эту тему, отмечают повязку на правом запястье Лукашенко, с которой, предположительно, мог быть катетер для внутривенного вливания.

Российские и белорусские власти все еще не комментируют последствия состояния здоровья Лукашенко. Молчат и прогосударственные средства массовой информации. На фоне многочисленных домыслов и предположений о здоровье Лукашенко никаких оправданий не появилось также ни на сайте главы государства, ни в телеграм-канале его пресс-службы. Там 10 мая сообщается, что Лукашенко «поздравил со столетием «общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева», а также об экспозиции во Дворце Независимости.

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