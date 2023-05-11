Скабеева побагровела из-за неудобной правды в прямом эфире ТВ 11.05.2023, 11:43

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Пропагандистке рассказали о ситуации в российских войсках перед контрнаступлением ВСУ.

Настроения российских пропагандистов перед контрнаступлением ВСУ начали меняться стремительно. В ток-шоу Скабеевой больше не мечтают дойти до Киева, а печально обсуждают, как бы не потерять оккупированные ранее территории Украины. В Сети появился фрагмент новой программы, во время которой гости студии признали, что ответить на удар по Кремлю новым наступлением российская армия уже не сможет.

Вместо этого лучшим вариантом для РФ будет ситуация, при которой ей хотя бы удастся не потерять оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Неудобная правда все более активно предлагается россиянам в российских СМИ.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

«Первое и основное - наши действия в ближайшие 10 дней. Лучший ответ на удар по Кремлю - это прежде всего не потерять Мелитополь и Мариуполь», - заявил эксперт в студии. Этот ответ не очень понравился Скабеевой, которая едва скрыла собственное возмущение, побагровев в лице.

«То есть категориями наступления мы больше не располагаем, лишь бы только чего не потерять?» - горестно констатирует она.

«Погодите, а вот та вторая армия мира, про которую вы раньше рассказывали, она где?» - комментирует фрагмент видео Telegram-канал «Сеятель ветра».

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