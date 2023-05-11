«Пограничники не только просматривали вид на жительство, но и фотографировали его с обеих сторон» 11.05.2023, 11:51

Белорусы рассказали, что происходит на границе при попытке выехать в ЕС.

В последнее время белорусские пограничники стали требовать вид на жительство или иные документы у тех белорусов, которые предоставляют паспорт без действующей визы при выезде в ЕС. Пока эта практика не затрагивает всех.

Журналисты nashaniva.com разбирались, законно ли это и зачем это белорусским пограничникам.

У некоторых вид на жительство фотографировали

Еще в апреле некоторые владельцы ВНЖ стали рассказывать о том, что при прохождении пограничного контроля пограничник требовал показать документ, который позволит пересечь границу.

«Много лет выезжаю за границу по паспорту, в котором нет визы и до конца апреля ни разу белорусские пограничники не спрашивали меня, как я собираюсь попасть в Польшу. Но когда последний раз я выезжала из Беларуси, пограничник сообщил, что нужно доказать, действительно ли я имею возможность попасть в соседнюю страну», — вспоминает женщина.

Она показала действующий польский ВНЖ белорусскому пограничнику.

«Мой ВНЖ был засвечен еще с тех пор, когда в Беларуси действовали ковидные ограничения на выезд, поэтому особого смысла сопротивляться не было, и я показала документ, но перед этим поинтересовалась, на каком основании они его требуют.

Он мне ничего не показал, а только устно сослался на какое-то неизвестное решение, номер и дату выхода которого он так и не озвучил. При этом пограничник добавил, что если я откажусь показать документ, то он имеет право развернуть меня в Беларусь».

Пограничник сообщил женщине, что делается это, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на пункт пропуска тем, что проходить границу будут люди, которые якобы не могут попасть в Польшу и в итоге будут вынуждены сразу возвращаться.

Другие читатели также говорили о том, что этой весной впервые столкнулись с требованием показать ВНЖ при пересечении границы по паспорту, в котором нет действующей визы.

Пограничники не только просматривали вид на жительство, но и фотографировали его с обеих сторон.

Пока похоже, что такие запросы на границе не имеют массового характера. Но в специальных телеграм-чатах, где люди обмениваются информацией о ситуации в пограничных пунктах пропуска, обсуждаются подобные случаи. Некоторые утверждают, что такое требуют и на въезде в Беларусь.

По закону паспорта для выезда достаточно. Зачем тогда требуют ВНЖ?

Согласно действующему законодательству, белорусские пограничники не имеют права требовать от граждан Беларуси предъявлять документы, подтверждающие право гражданина на въезд в сопредельное государство.

В Госпогранкомитете, куда звонила наша читательница, подтвердили: для выезда из Беларуси нужен только действующий национальный паспорт гражданина, но добавили, что пограничник может попросить показать другой документ, чтобы быть уверенным в том, что вы имеете право попасть в другую страну. Якобы таким образом они хотят предотвратить проблемы, которые могут возникнуть в сопредельном пункте пропуска.

Некоторые пользователи чатов высказывают мнение, что таким образом белорусские власти хотят установить не только владельцев ВНЖ, но и паспортов других стран.

Пристально присматриваются к визам

С иностранными паспортами ситуация с юридической точки зрения также выглядит как минимум противоречиво, так как за лицом, являющимся гражданином Республики Беларусь, не признается принадлежность к гражданству иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами. Иными словами, загранпаспорт, который человек может иметь параллельно с белорусским, наша страна не признает.

Но следует отметить, что, согласно принятым в начале года правкам в Закон «О гражданстве Республики Беларусь», белорусы, которые приобрели гражданство иностранного государства или получили вид на жительство или иной подобный документ иностранного государства, в течение трех месяцев со дня получения соответствующих документов обязаны проинформировать об этом органы внутренних дел или органы дипломатической службы.

Правки в закон вступят в силу в следующем месяце.

Также похоже, что в последнее время белорусские пограничники начали пристальнее присматриваться и к паспортам с визами.

Вероятно, визы они могут рассматривать для того, чтобы выявлять владельцев карты поляка. Чтобы получить информацию, что виза получена именно на основании этого документа, белорусскому пограничнику достаточно посмотреть в графу «цель выдачи». Каждое основание для выдачи визы имеет свой номер.

Возможно, именно таким образом собираются сведения, которые потом спускают по государственным учреждениям, чтобы давить на людей и принуждать их отказаться от карты поляка.

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