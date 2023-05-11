Прорыв под Бахмутом: ВСУ ударили неожиданно 11.05.2023, 12:07

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Наступление стало возможным по двум причинам.

Шанс от отвоевать у врага несколько километров фронта возле Бахмута у ВСУ появился по двум причинам.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал «24 каналу» о совокупности двух факторов: улучшении погодных условий и истощении бахмусткой группировки россиян, которые сделали возможным прорыв на фронте на данном направлении.

Факт захвата позиций оккупантов в районе Бахмута подтвердил генерал Сырский.

«Дело в том, что происходят объективные процессы, о которых мы говорили раньше: истощаются российские войска, которые пребывают в активных штурмовых действиях на Бахмутском направлении уже длительный период времени. Понятно, что все это масштабное, большое наступление на Востоке, для реализации которого Россия ставила две цели: это вытянуть украинские боеспособные группировки и их там блокировать или разгромить. Второе - захватить Донецкую область. Ни один из этих планов не выполняется и, очевидно, выполнен не будет, но они продолжают настойчиво штурмовать наши позиции, потому что приказа отступать у них не было и вряд ли он будет», - дал объективную оценку ситуации в районе Бахмута на сегодня руководитель украинского Центра военно-правовых исследований.

Затем Александр Мусиенко озвучил условия, благодаря которым украинским войскам удалось отвоевать у противника часть территории возле Бахмута: «Даже если они все там будут гибнуть, приказ будет только идти вперед. Это нужно понимать, но что происходит на самом деле. Объективные факторы (и природные, и из-за того что они истощаются, а наступление захлебывается) дают возможность украинским войскам воспользоваться ситуацией, местами давать встречный бой и перехватывать инициативу. Вот так шаг за шагом мы будем улучшать свою тактическую позицию, не позволяя врагу достичь поставленных целей и улучшая нашу тактическую позицию».

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