FT: В России «пропали» санкционные товары из Европы на $1 миллиард 4 11.05.2023, 12:23

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Их везли транзитом в Казахстан, Кыргызстан и Армению.

При транзите через Россию исчезли подсанкционные товары из Евросоюза на сумму свыше $1 млрд, которые везли в Казахстан, Кыргызстан и Армению.

Об этом пишет Financial Times.

«Куда еще они могли деваться? Почему этим странам вдруг понадобились эти товары в такое время? Кому эти товары наиболее нужны в этом регионе? Очевидно, это Россия», — отметил эстонский министр по санкциям Эрки Кодара.

Всего после начала полномасштабного вторжения из стран Евросоюза в РФ ввезли товаров «двойного назначения» на $2 млрд под предлогом транзита в другие страны.

Среди некоторых категорий товаров (газовые турбины, паяльники, радиооборудование) до конечной точки не добрался почти весь транзит.

«Некоторые расхождения в статистке глобальной торговли не являются чем-то необычным, но это выходит за рамки типичных незначительных ошибок», — отметила старшая научная сотрудница американского Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова.

Как отмечает FT, реальная цифра теневого импорта, вероятно, значительно выше, поскольку статистика издания охватывает только товары двойного назначения, которые могут быть использованы для военных целей.

Издание пишет, что если взять всю торговлю ЕС вместе за год после начала войны в Украине, разрыв между статистикой Евросоюза и Казахстана означает, что между двумя странами пропало $2,9 млрд торговли.

В 2021 году эквивалентная цифра составляла $450 млн.

Как пишет издание, всплеск экспорта контролируемых товаров из ЕС, где Казахстан указан в качестве пункта назначения, теперь достаточен, чтобы компенсировать примерно 40% сокращения экспорта в Россию и Беларусь после введения санкций в начале вторжения.

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