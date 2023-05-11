Reuters: Россияне переходят на сторону Украины воевать против Кремля 2 11.05.2023, 12:33

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Бойцы «Русского добровольческого корпуса» рассказали, как попали на фронт.

Информационное агентство Reuters рассказало о схеме, которую используют россияне, чтобы в составе Украины воевать против российской армии.

Россияне, которые хотят воевать на стороне Украины против России и Путина, попадают на фронт через Варшаву.

Об этом Reuters рассказали два воюющих в составе «Русского добровольческого корпуса» гражданина России Данил Югославский и Макс Смит.

Оба собеседника агентства рассказали, что увидели в YouTube призыв отправиться на войну. Видео было размещено Гражданским советом — группой активистов, которая базируется в Варшаве и вербует новых бойцов для РДК.

В Варшаве у совета есть украинский посредник, который помогает готовить документы для иностранных добровольцев, а затем сопровождает их в Украину, чтобы облегчить пересечение границы.

Югославский и Смит приехали в Киев из Варшавы в январе. В украинской столице они, по их словам, прошли устроенную украинскими военными проверку на детекторе лжи, а также психологическое обследование.

После приезда в Киев Югославский и Смит два месяца проходили базовую военную подготовку.

В апреле оба уже оказались на фронте: Югославский в качестве полевого фельдшера, а Смит — оператора беспилотника.

Соучредитель Гражданского совета Денис Соколов рассказал Reuters, что с момента попадания на фронт Югославский был ранен в ногу, но сейчас выздоравливает. Агентство отмечает, что не может установить, как именно РДК координирует свои действия с Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны страны сообщили Reuters, что корпус связан с Интернациональным легионом, который был создан после российского вторжения и в нем служат добровольцы из других стран.

При этом в легионе сказали агентству, что он не имеет отношения к РДК. Соколов сказал, что получает зарплату от Минобороны Украины.

Reuters также ознакомилось с документом военного ведомства, в котором содержится просьба к польским властям оказать помощь посреднику, помогающему добровольцам с пересечением границы.

РДК был основан русским националистом Денисом Никитиным (настоящая фамилия – Капустин), а сам корпус, согласно сообщениям в телеграм-канале, формируется по этническому признаку.

Собеседники Reuters сказали, что не разделяют взглядов Никитина, и присоединились к отряду только для того, чтобы бороться с Путиным.

А Югославский и вовсе считает себя левым пацифистом. Соколов сказал, что не придерживается ультраправой идеологии и вербует любых бойцов, готовых воевать за Украину.

До вступления в РДК Югославский жил в Испании и работал техническим специалистом. В Европу он переехал в 2017 году, а до этого жил в России и несколько лет выходил на протестные акции.

Смит в последние годы работал строителем в Западной Европе и до вступления в РДК никогда не держал в руках оружие.

В марте РДК сообщил о рейде в Брянскую область — в села Любечане и Сушаны.

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