Солигорский «Шахтер» лишили титула чемпиона Беларуси по футболу 2022 года 7 11.05.2023, 12:36

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Наград лишен и серебрянный призер.

Контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ принял решение о лишении «Шахтера» и «Энергетика-БГУ» наград за сезон-2022, пишет «Трибуна».

Напомним, что солигорчане стали в третий раз подряд чемпионами Беларуси, а «студенты» заняли второе место.

Отметим, что третье место по итогам прошлого сезона занял БАТЭ.

Кроме того, КДК аннулирует результат матча высшей лиги-2022 между «Шахтером» и «Белшиной» (4:1) в 30-м туре и присуждает «техническое поражение» «Шахтеру» и «Белшине».

Кроме того, «Шахтер» лишен 30 очков в ЧБ-2023 и 20 баллов в сезоне-2024

Такое решение КДК вынес на основании сведений, что в ходе высшей лиги-2022 руководством «Шахтера» были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги.

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