«Дяде Васе» скоро будет не до шуток 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

11.05.2023, 12:47

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Россия окончательно превратилась в один большой дурдом.

Интересно, а глубинный российский обыватель, который «политикой не интересуется», хоть оценил, «о сколь ему открытий чудных» принесла путинская «спецоперация»?

Раньше можно было без оглядки приложить и так и эдак нашу власть, сидя на лавочке с соседом у подъезда. Или, например, во время поездки вместе с таксистом дружно поругать чиновников, генералов и прочих жуликов. А потом в пивной с друзьями «после третьей» начать говорить за политику и размазать Путина, Ельцина да хоть черта лысого.

Сейчас - нет, это реально стало опасно для свободы и кошелька. После 24.02.2022 в РФ по доносам официантов, соседей, пассажиров, коллег.... нередко задерживают и штрафуют «за дискредитацию армии» буквально по любому натянутому поводу и даже без него. Неважно за что - за неосторожное слово. За пост в соцсетях - «я против войны». За майку с надписью «Я за мир». За пацифистские высказывания по месту работы/учебы. За детский рисунок в школе...

И, заметьте, это касается не только «либералов» или каких-нибудь «интеллигентов в мамкиных кофтах», а уже всех. В том числе, условного работягу дядю Васю, который отродясь не ходил ни на какие митинги и не писал ничего этакого в «фейсбуках».

А смартфон уже давно стал для обывателя потенциальным «ходячим сроком» или штрафом. При пересечении границы сотрудники ФСБ проверяют телефоны и предъявляют россиянам за политические неправильные мемасики и за членство в оппозиционных пабликах. В метро граждане заглядывают друг другу в смартфоны и вызывают полицию...

Людей задерживают и штрафуют даже за «неправильные» желто-синие цвета. Не говоря уже о флагах Украины, в т.ч в окнах собственных квартир (при том, что в декабре Генпрокуратура РФ заявила, что демонстрация украинского флага и сине-желтых цветов «не образует состав правонарушения».

Но россиян продолжают за это винтить весь год и шить за демонстрацию этих цветов «дискредитацию».

Вот только несколько сообщений за май.

В начале месяца жителя Москвы задержали из-за синего и желтого скотча на бампере автомобиля, которым он хотел скрыть вмятину на бампере.

5 мая в Ленинградской области дачник натравил ФСБ на жителя соседней деревни после того, как увидел расположенный на его участке сарай с сине-желтой крышей.

9 мая в Москве «обезвредили» за «неправильную» одежду и выписали протоколы сразу двум гражданам.

На Большой Дмитровке задержали 26-летнего Виталия из Волгограда за желто-синие штаны. Теперь ему грозит штраф за дискредитацию ВС РФ.

А на 39-летнего Александра Г. донос поступил от... постояльцев психоневрологического интерната № 5 для престарелых в поселке Филимонки. Бедолага работает там уборщиком и вышел на смену в желто-синей куртке. Как посчитали больные психиатрической клиники - в цветах украинского флага. Причем (о, ужас!) совершил он это святотатство в день Победы!

На место вызвали полицию. Мужчину задержали на рабочем месте, отвезли в отделение и выписали на него протокол по статье 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Ему грозит штраф до 50 тыс. руб.

Вот представьте, возможно ли такое было даже в нашем «Зазеркалье» еще полтора года назад? Если речь не шла об активисте или политике.

Звонок в полицию.

- Здравствуйте! Это пациенты Канатчиковой дачи. Хотим вам сообщить о дискредитации нашей армии уборщиком нашей больницы. Он «приемник» Грюндик» ночами крутит, ловит, контра, ФРГ» вышел на работу в сине-желтой одежде.

- Вы там что, лишних таблеток наелись? Скажите главврачу Маргулису, чтобы шкафчики в процедурной запирал! И дал вам двойную дозу успокоительного. И да, чтобы «телевизор запретил». Звоните в следующий раз в Спортлото!

Но сегодня, видимо, вся Россия окончательно превратилась в один большой дурдом. И скоро не до шуток будет даже последнему «дяде Васе».

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