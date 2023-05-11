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Итальянские автомобили Lancia возвращаются

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  • 11.05.2023, 12:48
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Итальянские автомобили Lancia возвращаются

Марка вернется на рынок с тремя новыми авто.

Концерн Stellantis опубликовал промо-ролик, посвященный будущим моделям Lancia. Итальянская марка вернется на рынок с тремя новыми автомобилями. Все они выйдут на рынок до 2028 года, пишет «Автоцентр».

Основой будущей модельной линейки бренда станет недавно представленный концепт Lancia Pu+Ra HPE. В облике последнего сочетаются черты классического спорткара Lancia Stratos и современные тенденции дизайна.

Первым в 2024 году представят хэтчбек Lancia Ypsilon нового поколения. Его построят на платформе STLA Small. Габаритная длина модели составит около 4 метров. В моторной линейке окажутся гибридные и полностью электрические силовые установки. Также обещана спортивная версия НРЕ. Такой хэтчбек покажут в 2025 году.

Годом позже дебютирует 4,6-метровый электрокроссовер Lancia Gamma. А в 2028 году на рынок вернется компактный хэтчбек Lancia Delta. Обе модели построят на архитектуре STLA Medium и укомплектуют исключительно электрическими агрегатами.

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