CNN: Великобритания передала Украине ракеты большой дальности Storm Shadow 16 11.05.2023, 12:54

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Оружие уже поставлено ВСУ для контрнаступления.

Великобритания передал Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, предоставив украинским силам новый ударный потенциал большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления против российских войск.

Об этом сообщает CNN.

Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности со скрытными возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км это чуть меньше дальности американских армейских тактических ракетных систем класса «земля-земля» или ATACMS, о которых Украина давно просила.

Как отмечается в публикации, критически важно, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины.

Западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила от правительства Украины заверения в том, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, а не на территории России. Официальные лица Великобритании ранее делали публичные заявления о том, что Крым является суверенной территорией Украины.

Ракета «меняет правила игры с точки зрения дальности», сказал CNN высокопоставленный военный представитель США, и дает Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны. В настоящее время максимальная дальность действия оружия, предоставленного США, для Украины составляет около 80 км.

Развертывание ракет происходит в то время, когда украинские силы готовятся начать контрнаступление, направленное на освобождение удерживаемой Кремлем территории в восточной и южной частях страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране все еще нужно «немного больше времени», прежде чем она начнет контрнаступление, чтобы позволить прибыть в страну еще немного обещанной западной военной помощи.

Это не первый раз, когда Великобритания заходит дальше США в вооружениях, которые она готова отправить Украине. Она была первым союзником, объявившим, что отправляет современные западные танки в Украину, в январе пообещав 14 танков Challenge 2, прежде чем США объявили, что вскоре после этого предоставят танки M-1 Abrams.

Ранее в этом году премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал понять, что Великобритания рассматривает возможность отправки оружия большой дальности.

«Мы должны помочь Украине защитить ее города от российских бомб и иранских беспилотников, - сказал Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля. - И именно поэтому Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большей дальности».

А в мае британское правительство опубликовало уведомление о закупках через Международный фонд для Украины. В сообщении говорилось, что Великобритания приглашает к выражению заинтересованности в покупке ракет или ракет дальнего радиуса действия к 4 мая, а с потенциальными поставщиками свяжутся через месяц. В уведомлении указывалось «ракеты или реактивные снаряды с дальностью 100-300 км; наземный, морской или воздушный запуск. Полезная нагрузка 20-490 кг».

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