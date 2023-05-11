«Ник и Майк»: Пропагандисты пытаются отвлечь внимание от здоровья Лукашенко 3 11.05.2023, 13:02

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Кино лепили совсем уж на коленке.

Telegram-канал «Ник и Майк» пишет, что пропагандистский фильм о «терактах», которые якобы готовились на 9 мая, используется пропагандистами для отвлечения внимания от темы здоровья Лукашенко:

— Типичный пример фильма категории Z во всех смыслах. Делать серьезный анализ фильма нет никакого смысла. Потому что разборы того, что выходило ранее, показывали всю вымышленность этих сюжетов. Здесь все еще более очевидно.

Ник сообщает, что кино лепили совсем уж на коленке, потому что нужно было отвлечь от состояния здоровья синепалого синегуба. Получилось так себе, рекомендуем авторам в следующий раз снимать в жанре эротического хоррора. А независимым медиа меньше обращать внимание на искусственные инфоповоды, которые отвлекают от главного.

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