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Украинские спецназовцы уничтожили патруль в тылу россиян

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  • 11.05.2023, 13:03
  • 3,752
Украинские спецназовцы уничтожили патруль в тылу россиян

Видеофакт.

Группа украинских бойцов ССО уничтожила патруль в тылу российских окупантов.

Об этом сообщили Силы спецопераций ВСУ.

«При проведении разведки в тылу противника, группа ССО заметила вражеский патруль. Оценив обстановку, командиром группы принято решение вступить в бой с противником», - сказано в нем.

По результату операции украинские бойцы подтвердили уничтожение трех захватчиков. С украинской стороны потерь нет.

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