Украинские спецназовцы уничтожили патруль в тылу россиян 2 11.05.2023, 13:03

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Видеофакт.

Группа украинских бойцов ССО уничтожила патруль в тылу российских окупантов.

Об этом сообщили Силы спецопераций ВСУ.

«При проведении разведки в тылу противника, группа ССО заметила вражеский патруль. Оценив обстановку, командиром группы принято решение вступить в бой с противником», - сказано в нем.

По результату операции украинские бойцы подтвердили уничтожение трех захватчиков. С украинской стороны потерь нет.

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