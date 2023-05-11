Украинские спецназовцы уничтожили патруль в тылу россиян

Украинские спецназовцы уничтожили патруль в тылу россиян2
- 11.05.2023, 13:03
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Видеофакт.
Группа украинских бойцов ССО уничтожила патруль в тылу российских окупантов.
Об этом сообщили Силы спецопераций ВСУ.
«При проведении разведки в тылу противника, группа ССО заметила вражеский патруль. Оценив обстановку, командиром группы принято решение вступить в бой с противником», - сказано в нем.
По результату операции украинские бойцы подтвердили уничтожение трех захватчиков. С украинской стороны потерь нет.