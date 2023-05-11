«Не станет никогда белорусский шляхтич перед свиньями бисер метать» 3 11.05.2023, 13:17

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Белорусский пенсионер рассказал о своей злости на лукашистов.

«Пасешь коз, нервы успокаиваются, поисчезали болезни. Бог хочет, чтобы я здоровым вернулся», — говорит бывший политзаключенный Вячеслав. Ему предоставил убежище на своей ферме грузин-ровесник. Белорус на чужбине ухаживает за чужим хозяйством, а на родине его ждут жена, дети и внуки, пишет nashaniva.com.

«Гостеприимством не злоупотребляю. Работаю. В доме не лишний»

Вячеслав десять лет как на пенсии. В 2020-м присоединился к протестам, оставлял в социальных сетях критические комментарии о силовиках, попал под уголовное преследование.

За «оскорбление представителя власти» Вячеславу дали 2 года «домашней химии». Потом начали вызывать в милицию по другому уголовному делу. От него добивались согласия на «покаянное видео», а когда не удалось, стали угрожать тюрьмой. Он покинул родину и два года живет в Грузии.

Здесь живет более 13 тысяч белорусов. Многие покинули родину, спасаясь от политических репрессий. Грузия стала одним из самых популярных направлений релокации белорусского бизнеса.

Первое время Вячеслав искал занятие на местных производствах, но никому пенсионер не подошел. Перебивался временными подработками, пока не познакомился с фермером, который предложил стать ему компаньоном.

«Что продадим, выручку, говорил, пополам. А мне много не надо. Чтобы был ночлег да интернет. У фермера я как будто в гостях, но гостеприимством не злоупотребляю. Работаю. В доме не лишний…» — рассказывает Вячеслав.

Приехав к фермеру, белорусский пенсионер был в депрессии. Его донимало беспокойство и мысли, что в старости покинул родину. От подавленности сейчас спасают природа и козы.

«Пасешь коз, наблюдаешь за ними, нервы успокаиваются. У меня немало было болезней, хронических, возрастных. А теперь некоторые исчезли. Давления, например, нет. Перестал профилактические препараты принимать для его нормализации. Бывает, голова побаливает, но ведь я уже не мальчик», — рассуждает Вячеслав.

«Бог хочет, чтобы я здоровым вернулся и миссию свою выполнил, — добавляет он. — Мы же на шествиях выкрикивали: «Не забудем, не простим». Нужно приехать и разобраться с тем, кому мы «не простим». Я злопамятный».

Вячеслав родился в райцентре и не считает себя деревенским жителем.

«Сначала было сложновато, пока не изучил привычки коз. У каждой свой характер. Одна послушная, а вторая может гарцевать без перерыва. Но человек может всему научиться. У меня вышло быстро усвоить, как доить коров и коз», — замечает Вячеслав.

Хозяйство фермера белорус называет натуральным и примитивным. Механизации в нем нет. Пенсионер целый день занят делами. А в последнее время вообще ухаживает за фермой один, так как хозяин оформляет документы на участок земли ближе к горам и подальше от разрастающегося города, который поглощает деревню.

«Не скажу, что я очень устаю, но и бездельничать времени не имею. Все приходится делать руками. В хозяйстве свиньи, корова, теленок, куры, утки, 32 козы с козлятами. Недавно прибилась к нам овца. Кобыла есть, жеребенок, ослик, с которым развлекается местная детвора», — рассказывает Вячеслав.

Его рабочий день начинается на рассвете.

«Поднимаюсь, корову на выпас гоню, теленка привязываю в поле, кормлю свиней, собак. Утром дою 11 коз, потому что они стоят отдельно от козлят, а вечером только троих, потому что козлята высасывают молоко», — рассказывает о своих обязанностях Вячеслав.

В Грузии зимы по сравнению с белорусскими теплые, замечает собеседник:

«За всю зиму три раза снег только выпадал и от него быстро следа не оставалось. Нужд в добротных постройках нет. Коровы стоят под навесами, а овцы в загонах. Корова всю зиму паслась, как и козы».

«За полгода больше выпил, чем за всю свою жизнь»

Фермер — ровесник Вячеслава. Свое хозяйство завел 15 лет назад. Сам он из Тбилиси. Фермерством занялся, чтобы быть независимым. Белорусу хозяин признался, что городская жизнь ему опостылела и захотелось на природу. Жена отказалась с ним ехать, и он ее бросил.

«Грузин считает, что жена должна за мужем идти везде. Сейчас с ней встречается. К нему приезжают дети. У меня выспрашивал, почему со мной моя не приехала…» — рассказывает Вячеслав.

Хозяйство фермера по меркам Грузии небольшое. Как-то Вячеслав встретил парня, который перегонял стадо со 150 овцами. Еще у одного хозяина отара достигает 1 100 особей. В деревнях люди держат по 45 коров.

Произведенное фермер продает. Если остается молоко, то делается сыр и творог, которые тоже продаются.

Литр козьего молока стоит 11 рублей (10 лари), коровьего — 5 рублей (4 лари). За десяток яиц фермер просит 8 рублей (7 лари). Средняя пенсия в Грузии не дотягивает до 350 рублей (260—300 лари).

Вячеслав говорит, что в Грузии продукты дороже, чем в Беларуси, но тамошнее отношение грузин к благополучию другое.

«Если продукция не распродается, то она раздается бесплатно. Потом нас угощают другим. Если человек оказывается без работы или у него что-то случилось, то друзья, знакомые помогают ему. Грузины говорят, что у них давно так было. Мы забили недавно кабана — 300 килограмм. Все в холодильник не влезло. Дети фермера забрали. Соседей он угостил», — отмечает белорус.

Вячеслав говорит, что грузинское гостеприимство и широта души не выдумка. Если у фермера банкет, то на него обязательно пригласят чужака. Но белорус застолий стал избегать.

«За полгода больше выпил, чем за всю свою жизнь, — признается он. — Они пьют чачу, а мой организм не выдерживает, и я быстро пьянею. Я пью белое вино. Один грузин заметил это и сказал, что и я уже грузин. Пообещал угостить своим вином и назавтра привез его 20 литров. На новый год доставил еще десять. Так уже я угощал гостей».

Сельское хозяйство в Грузии держится на частниках, а колхозов, как в Беларуси, по сути никогда и не было. В советское время немало грузин держали по 300 овец, а когда Советский Союз развалился, то землю раздали желающим.

Местным фермерам никто не указывает, что им производить и не присматривает за ними.

Вячеслав рассказал своему компаньону, как Лукашенко набросился на аграрников за «обосранных коров». Грузин смеялся, но не понял, зачем главе государства идти в коровник.

Фермер советует своему помощнику по возвращению заложить свое хозяйство.

«Я ему ответил, что для этого в Беларуси нужно немало средств, но в мои планы фермерство не входит. На родине буду отдыхать, с внуками развлекаться. Я это заслужил», — пересказывает ответ грузину белорус.

«Неужели я буду перед преступниками каяться. В чем моя вина?»

Вячеслав говорит, что грузины, с которыми он встречался, помогают украинцам и переживали за Беларусь во время протестов. Они надеялись, что белорусы отойдут от России, которая оккупировала Абхазию и Южную Осетию и создала там сепаратистские правительства.

«Когда приехали россияне спасаться от мобилизации, то цены здесь взлетели на все. На квартиры цены возросли втрое. Белорусским эмигрантам здесь непросто живется. Приходится тяжело работать. В хостелах ночуют. Бывает, что на стройке спят зимой на пенопласте», — рассказывает Вячеслав.

По его словам, белорусы в Грузии очень злы на лукашистов, так как из-за них оказались оторваны от родины.

«Многие хотят вернуться в Беларусь и свести с ним счеты. Я подумывал, что если рухнет режим Лукашенко, то здесь еще останусь немного. Не хочу грех на душу брать», — высказывается Вячеслав.

Пенсионер из Беларуси считает, что найдутся соотечественники, которые решатся обратиться в комиссию по возвращению. Он же того делать не собирается.

«Неужели я буду перед преступниками каяться? В чем моя вина? Не станет никогда белорусский шляхтич перед свиньями бисер метать», — говорит Вячеслав.

Пенсионер рвется на родину к внукам, которые могут его не узнать.

«За что меня с ними разлучили?» — спрашивает он.

Пенсионер считает, что продолжительность эмиграции не зависит уже от белорусов. По его словам, с Лукашенко долго цивилизованный мир «цацкался, пока он убивал несогласных с ним».

«Надеялся на Украину, которая разобьет Путина, и Лукашенко больше никто не будет помогать. Тогда у нас появится надежда на возвращение».

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