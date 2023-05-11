Семеро несмелых на параде в Москве 1 Иван Преображенский, Deutsche Welle

11.05.2023, 13:24

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Иван Преображенский

Зачем Лукашенко вытянули на спектакль?

Несмотря на войну против Украины, российские власти снова не стали отменять парад на 9 мая в Москве, хотя и сильно «облегчили» его, даже по сравнению с 2022 годом. Зато Кремлю удалось заставить приехать на торжества сразу семерых глав бывших советских республик. Зачем президенту Путину такая представительность и какие весомые аргументы он нашел для лидеров постсоветских государств?

Сила инерции Семеро несмелых на параде в Москве

Военная агрессия против Украины разрушила единственную общую для россиян идентичность, которая строилась вокруг победы во Второй мировой войне. Для большой части населения, как противников новой войны, так и ее участников, события 2022 года заслонили триумф 1945-го. Возникла новая точка разделения эпох. Но не для всех. Значительная часть населения России еще не поняла, что произошло 24 февраля 2022 года.

Однако даже чиновникам раскол в социуме настолько очевиден, что Кремль с легкостью отказался, например, от проведения в России акции «Бессмертный полк». Формально под предлогом безопасности, но в реальности скорее потому, что она общественная.

Зато ежегодный парад по случаю Дня Победы на 9 мая – традиция, которая себя еще явно не исчерпала. Это не разнобой с портретами, как на акции «Бессмертный полк», а красивая военная духоподъемная декорация, призванная, например, скрыть отсутствие успехов на фронте (включая несостоявшееся взятие Бахмута). Увязывая ту победу с нынешней войной против Украины, президент РФ Владимир Путин явно рассчитывал на рост поддержки.

Чистосердечное признание на параде

Сам бедный на технику парад, даже по сравнению с прошлогодним, должен был выглядеть блекло для любителей милитаристских шоу. Почти ничего нового, в сравнении с выступлением годичной давности, в своей речи не сказал и Владимир Путин. Кроме одного.

Обращаясь к россиянам, воюющим против Украины, он четко сформулировал: от них зависит будущее российской государственности. Таким образом президент РФ впервые признал, что вместо “точечной” спецоперации, он втянул Россию в войну, которая угрожает ее существованию.

Тут, конечно, надо сделать оговорку. Когда Путин говорит о России, он подразумевает построенный им политический режим. Но даже если так, то все равно это сильное признание. Из достаточно стабильной, даже после аннексии Крыма и последовавшими за ней санкциями, страны, Путин получил государство, зависящее не от своей экономики или настроя граждан, а от исхода военной операции, которая, с учетом первоначального плана взять Киев за несколько дней, была провалена уже больше года назад.

Семеро несмелых на параде в Москве

Во время первого президентства Путина, участники КВН, стараясь ему польстить, шутили, что, мол, «большая семерка», узнав о реальном ядерном потенциале России, согласилась стать маленькой «шестеркой». Теперь такую шутку можно применить к прилетевшим по первому зову из Кремля лидерам центральноазитских государств, белорусскому узурпатору Александру Лукашенко и армянскому премьеру Николе Пашиняну. Что же заставило их ринуться в Москву?

С армянским премьером все ясно, он ведет сложнейшие международные переговоры о Карабахе и мирном договоре с Азербайджаном, от исхода которых зависит будущее всей Армении. Пашинян готов на любую репутационную жертву, чтобы Москва не мешала посредничеству США и европейских стран, и не потакала азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву (он, кстати, с издевкой на парад в Москву ехать отказался).

Традиционно за деньгами в Москву приезжают гости из Кыргызстана и Беларуси. Правда, в этот раз президент Жапаров договорился о финансировании военно-технического сектора страны, а Лукашенко, если что-то и получит в виде компенсации, то позже. Он вылетел к Путину настолько плохо себя чувствуя, что даже на возложение цветов вынужден был ехать на электромобиле, а после него даже чаю не попил и улетел в Минск.

Чем обещал Кремль компенсировать этот приезд лидерам Туркмении, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, можно только предполагать. Возможно, это связано с газом, нефтью, пресной водой и большими деньгами. Ведь для них, особенно для Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева эта поездка – большая репутационная проблема в общении с Западом.

Зачем спектакль?

Однако решающим фактором мог стать и удар дронами по Кремлю, который нанесли неизвестные накануне парада. Есть версия, что Путин так испугался, что позвал коллег в качестве «живого щита».

Возможно также, дроны были лишь предлогом, чтобы российский диктатор мог позвонить гостям и каждого поставить перед выбором: сохранить дистанцирование от российской агрессии против Украины или стать личным врагом Путина, отказавшись защитить его от возможного покушения.

В любом случае российский лидер преуспел. Показал россиянам, что парад 9 мая идет «по заведенному» и даже с гостями. А Западу – что у него хватило сил принудить постсоветских лидеров ездить в Москву.

Иван Преображенский, Deutsche Welle

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