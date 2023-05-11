В центре Милана прогремел мощный взрыв
- 11.05.2023, 13:38
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Пожар охватил машины и одно из зданий.
Мощный взрыв в центре Милана, на улице Пьер Ломбардо, произошел в четверг утром.
Об этом сообщает Corriere della Sera.
По словам свидетелей, все началось с фургона с кислородными баллонами, которые, вероятно, предназначались для расположенного неподалеку Итальянского ауксологического института.
Некоторые прохожие видели, как загорелся один из баллонов, а затем раздался очень сильный взрыв.
Пожар также охватил четыре автомобиля, припаркованные на улице, соседнюю аптеку и квартиры в соседнем доме. На месте работают кареты скорой помощи и пожарные. Карабинеры оцепили территорию. Некоторые здания эвакуированы.