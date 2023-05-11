Европарламент призвал ввести санкции против виновных в незаконной депортации украинских детей в Беларусь 11.05.2023, 13:46

Принята резолюция.

11 мая на пленарном заседании в Страсбурге Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию по ситуации с претендентом на пост президента Беларуси, политзаключенным Виктором Бабарико и ситуации в Беларуси, сообщает корреспондент сайта Charter97.org.

Законодатели «настоятельно призывают белорусские власти немедленно прекратить жестокое обращение с Виктором Бабарико и другими политическими заключенными, обеспечить надлежащую медицинскую помощь, доступ к адвокатам и семье, а также к дипломатам и международным организациям для оценки их состояния и оказания помощи».

Депутаты «призывают к немедленному и безоговорочному освобождению Виктора Бабарико, его сына Эдуарда, Марии Колесниковой, Максима Знака, Сергея Тихановского, Павла Северинца, Николая Статкевича, Анджея Почобута и Алеся Беляцкого, а также всех других политических заключенных в Беларуси».

Европарламент призывает ввести санкции против виновных в незаконной депортации украинских детей в Беларусь.

Депутаты выступили за расширение санкций ЕС в отношении физических и юридических лиц, ответственных за репрессии в Беларуси, включая судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов, тюрем и исправительных колоний, а также лиц, обеспечивающих режим.

Законодатели предлагают создать целевую программу помощи ЕС жертвам политических репрессий с предоставлением временного убежища в ЕС для тех, кто его ищет.

В резолюции упоминается смерть политического заключенного Михаила Климовича наряду со смертями Витольда Ашурка, Дениса Кузнецова, Александра Вихора.

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