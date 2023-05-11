ВСУ разгромили лесные лагеря россиян на левом берегу Днепра 11.05.2023, 13:53

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Местоположение случайно «слили» сами же солдаты РФ.

Силы обороны Украины обнаружили и уничтожили четыре локации скопления личного состава и техники российских захватчиков на левобережье Херсонской области в течение суток.

Причем в одном из случаев точку случайно «слили» сами же солдаты РФ. «Хлопок» отметился в районе Новой Каховки и на Скадовщине у подступов к Кинбурнскому полуострову, сообщает stopcor.org.

Об успехах украинских подразделений БПЛА и артиллерии на Таврическом направлении рассказал вечером 10 мая канал «Николаевский Ванек», информационно сотрудничающий с Силами обороны юга.

По его словам, тактика укрывательства в лесах Херсонщины стала слишком опасной для оккупантов – их «накрыли» сразу в четырех точках:

к северу от Чулаковки (Скадовской район), где россияне устроили «полевой кемпинг» для своей военной техники;

вблизи Гладковки (Скадовский район) – «прилетело» в дом, где оккупанты разместили личный состав;

возле села Крынки Олешковской городской громады (Херсонский район) – российские солдаты «засветили» фото своего пикника в лесу с меткой геолокации, тем самым навели на себя артиллерию ВСУ;

в Малокаховке (Каховский район) – ВСУ поразили гаражи, где оккупанты прятали свою военную технику и отобранные у местных автомобили.

Кадры одной из удачных атак Сил обороны на этом направлении обнародовал вечером 10 мая народный депутат Украины, заместитель главы парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

«Артиллерия 406-й бригады ВСУ на оккупированной части левобережной Херсонщины уничтожает две 152-мм гаубицы Д-20, которые россияне «победно» спрятали в лесах», – подписал видео депутат.

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