Додик, Шредер и Хрупалла Telegram-канал «СерпомПо»

11.05.2023, 14:02

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Герхард Шредер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Карта мира верстается наново.

День за днем идут вести о выходе России из изоляции в результате гигантских дипломатических усилий. «Карта мира верстается наново». Словно китайские декоративные рыбы, плавает солидная российская пресса у берегов озера, жадно ловя бросаемые «куски хлеба» - новости о прорывах.

Вот на приеме по случаю 9 мая в посольстве России были замечены канцлер земли русской Герхард Шредер и один из лидеров правопопулистской «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла. Функционер этой партии три года назад заявлял, что «немцы должны гордиться достижениями немецких солдат в Первой и Второй мировых войнах». Это вызвало осуждение со стороны российского МИДа. Что, впрочем, не помещало министру Лаврову принять делегацию «АдГ» в Москве.

Но, конечно, главная и торжественная мировая новость дня – скорый приезд в Москву на встречу с Путиным Мирослава Додика. Это президент Республики Сербской – «гигантского» балканского государства с население 1,1 млн. чел., входящего в состав Боснии и Герцеговины. Среди прочего, Додик намерен обсудить с Путиным «важные геополитические вопросы».

Это событие мирового масштаба. Которое, пожалуй, затмит другую новость – принятое Путиным предложение посетить в этом году Кыргызстан.

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