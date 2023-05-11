Фридман: Журналисты уже работают над некрологами Лукашенко 22 11.05.2023, 14:00

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Александр Фридман

Пресс-служба диктатора не знает, что с этим делать.

После очевидных проблем со здоровьем на параде 9 мая в Москве Лукашенко почти сутки не появляется на публике.

Политолог Александр Фридман прокомментировал появившиеся в СМИ версии о тяжелой болезни или отравлении диктатора.

«Пресс-службе Лукашенко сейчас лучше не сообщать своему шефу о публикациях западной прессы. В них обсуждается его «странное поведение» в Москве, версия об «отравлении» и даже будущее Беларуси после Лукашенко. Создается впечатление, что журналисты, как это принято на Западе в случае больных первых лиц и знаменитостей, уже заранее работают над некрологами», — написал Александр Фридман.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Такую же версию высказал и военный эксперт Александр Мусиенко.

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