Ученые: Первыми людьми, которые населили древнюю Америку, оказались выходцы из Китая 14 11.05.2023, 14:06

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Эти группы могли мигрировать и в Японию.

Новое генетическое исследование показало, что одними из первых людей, прибывших в Америку, были выходцы из нынешнего Китая. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cell Reports, эти древние группы, возможно, также мигрировали в Японию. Это объясняет сходство артефактов каменного века, которые находили в Америке, Китае и Японии, пишет «Хайтек».

Чтобы пролить свет на происхождение коренных американцев, ученые исследовали ДНК из митохондрий, электростанций клетки. Митохондрии обладают собственными генами, которые передаются от матери.

Биологи проанализировали более 100 000 современных и 15 000 древних образцов ДНК со всей Евразии. Они сосредоточились на редкой линии митохондриальной ДНК под названием D4h, которая в настоящее время встречается только у одного из 200 человек во всем мире. Ранее ученые обнаружили, что одна ветвь D4h, известная как D4h3a, есть у коренных американцев, а другая, D4h3b, — в Китае и Таиланде.

Анализируя мутации, которые накапливались с течением времени, изучая географическое положение образцов и используя радиоуглеродный анализ, они смогли реконструировать происхождение D4h и историю распространения.

Результаты выявили два события миграции. Первый произошел между 19 500 и 26 000 лет назад во время последнего ледникового максимума, когда ледяной покров был самым большим, а климатические условия в северном Китае, вероятно, были негостеприимными.

По оценкам ученых, вторая волна миграции, по-видимому, произошла между 19 000 и 11 500 лет назад, когда началось таяние ледяных щитов. Увеличение численности населения в этот период могло спровоцировать миграцию. Именно тогда часть людей ответвилась и мигрировала из северного побережья Китая в Японию, где древние люди внесли свой вклад в генофонд японцев, особенно коренных айнов.

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