Белоруска попросила власти починить дорогу, а ей предложили «скинуться» 13 11.05.2023, 14:23

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Госиздание пишет, что это «справедливо».

На плохое состояние участка дороги от деревни Струпень до садового товарищества пожаловалась во время прямой линии с так называемым председателем Минского областного Совета Натальей Якубицкой жительница Борисова Ольга. В ответ ей предложили «скинуться» на «капитальное дорожное полотно». Детали их беседы опубликовало издание mlyn.by.

Дорога находится на балансе борисовского УП «Жилье», которое проводит периодическое грейдирование, однако при очередных дождях дорожное покрытие быстро размывает, в результате чего образуются колея и ямы.

На вопрос заявительницы, не может ли государство сделать капитальное дорожное полотно, Наталья Якубицкая заметила, что в подобном случае для решения вопроса необходима встреча членов садоводческого товарищества с представителями руководства УП «Жилье», на которой можно обсудить вопрос о долевом участии всех заинтересованных лиц в финансировании разработки проекта и сооружения нового дорожного полотна.

— В подобных ситуациях мы строим дороги на условиях софинансирования, — подчеркнула Якубицкая.

В своей публикации госиздание пишет, что считает это «наиболее справедливым и рациональным подходом».

«Нельзя бесконечно ждать от государства, что оно в одиночку должно решать все наши проблемы. Понимание этого и есть проявление гражданской зрелости и преодоление социального инфантилизма, что для страны жизненно необходимо», — написала районка.

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