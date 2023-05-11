Рынок жилья в Минске «остывает» 3 11.05.2023, 14:34

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Эксперты рассказали, что происходит со столичной недвижимостью.

Рекорды середины прошлого года больше не повторяются, хотя количество сделок все еще высокое. Эксперты полагают, что в ближайшем будущем разогреть рынок могут доступные кредиты, сообщает thinktanks.by.

Второй и третий кварталы прошлого года ставили рекорды по продаже квартир в Минске. Однако уже в четвертом квартале количество сделок оказалось меньшим, чем в том же периоде 2020 года. Первый квартал нынешнего года также рекорда не поставил.

Суммарно в 1 кв. было совершено 3 099 сделок купли-продажи, что на 0,4% меньше, чем за 1 кв. 2022 г, но немного больше, чем было в 2021 году. Однако рекордный первый квартал был зафиксирован в 2020 году – тогда было совершено 3203 сделки. Такие данные приведены в аналитическом обзоре Национального кадастрового агентства.

Добавим, что по данным агентства «Твоя столица», уровень апреля по сделкам был высокий, но рекорда не побил — 1509 сделок.

Кадастровое агентство сообщает, что в 1 кв. было продано 156,4 тыс. кв.м. жилья, денежный оборот от продажи которого составил 203,1 млн Usd.

На протяжении всего 2022 года снижалась доля первичного жилья в продажах. В нынешнем году тенденция продолжилась, доля «первички» опустилась до 10,4%. В первом квартале было совершено 323 сделки на первичном рынке – это минимальный показатель за период с 2020 года.

Как и в предыдущие периоды, Октябрьский район сохраняет за собой лидерство по числу сделок на первичном рынке – за счет микрорайона «Минск Мир».

В первом квартале средневзвешенные цены на квартиры на первичном рынке установились на уровне 1 312 Usd/кв.м; на вторичном рынке – 1 306 Usd/кв.м.

На вторичном рынке средняя цена в долларах подросла по сравнению с двумя предыдущими годами, однако еще не достигла уровня начала 2020 года.

Эксперты Кадастрового агентства прогнозируют рост числа сделок в нынешнем году благодаря доступности кредитов. С 3 апреля 2023 года Национальный Банк снизил ставку рефинансирования, что стало третьим по счету снижением с начала года. Снижение ставки рефинансирования влечет за собой понижение процентных ставок по кредитам на жилье.

«Исходя из вышесказанного, во 2 кв. 2023 г. ожидается логичное увеличение числа сделок. Если говорить о ценах, то здесь все не так однозначно – будущие покупатели уже привыкли к постоянным колебаниям в долларовом выражении, вопрос лишь в том, как это отразится на цене в белорусских рублях».

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